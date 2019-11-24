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24 ноября 2019, воскресенье, 12:42 317
Общество 2019-11-24T12:47:24+02:00
Українські Новини
Савченко возглавила автопробег против запуска рынка земли

Савченко возглавила автопробег против запуска рынка земли

Рынок земли, Акция протеста, Автопробег, Надежда Савченко

Автопробег против запуска рынка земли начался в Киеве.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко (внефракционная), передают Українськi Новини.

Также на странице осуществляется видеотрансляция мероприятия.

Во время автопробега Савченко в рупор призывала власти не разрешать продажу земли без проведения референдума, а также всех неравнодушных присоединиться к акции.

По ее словам, разрешение продажи земли нарушает Конституцию.

Также она предложила присылать мешки с землей в адрес парламента, чтобы "засыпать ею депутатов".

Как сообщали Українськi Новини, 13 ноября Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года и ограничить их покупку иностранцами до 2024 года.

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После чего председатель Рады Дмитрий Разумков заявил, что всеукраинский референдум о доступе к рынку земли для иностранцев будет проведен после принятия нового законопроекта о народовластии.

Больше новостей о: Рынок земли Акция протеста Автопробег Надежда Савченко

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