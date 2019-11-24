Савченко возглавила автопробег против запуска рынка земли

Автопробег против запуска рынка земли начался в Киеве.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко (внефракционная), передают Українськi Новини.

Также на странице осуществляется видеотрансляция мероприятия.

Во время автопробега Савченко в рупор призывала власти не разрешать продажу земли без проведения референдума, а также всех неравнодушных присоединиться к акции.

По ее словам, разрешение продажи земли нарушает Конституцию.

Также она предложила присылать мешки с землей в адрес парламента, чтобы "засыпать ею депутатов".

Как сообщали Українськi Новини, 13 ноября Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года и ограничить их покупку иностранцами до 2024 года.

Евросоюз поддерживает планы Украины открыть рынок земли.

После чего председатель Рады Дмитрий Разумков заявил, что всеукраинский референдум о доступе к рынку земли для иностранцев будет проведен после принятия нового законопроекта о народовластии.