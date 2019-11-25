Зупинка Бурштинської ТЕС не пов'язана з імпортом електроенергії з Росії, - Герус

Голова комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус вважає, що обмеження роботи Бурштинської теплоелектростанції не пов'язано з імпортом електричної енергії з Росії.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Fcebook, передають Українські Новини.

"Бурштинський енергоострів відділений від об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) України і приєднаний до європейської системи. Російська електроенергія туди не може потрапляти навіть теоретично. На жаль, людей обманюють і дурять", - написав Герус.

Також він зазначив, що ціна електроенергії в Бурштинському острові на 20-30% вище, ніж в ОЕС України. Герус заявив, що на сьогодні бізнес-модель ДТЕК працює так, що шахта за завищеними цінами продає вугілля на ТЕС.

"Шахта Павлоградвугілля прибуткова (прибуток від операційної діяльності за 9 місяців становить 7,9 млрд гривень, рентабельність 32%), а ТЕС збиткові", - прокоментував він.

На думку Геруса, в цій ситуації необхідно купувати вугілля на 100-200 гривень дешевше. Крім того, він вважає, що області під забезпеченням даної ТЕС гарантовано матимуть електроенергію.

Бурштинський "енергоострів" - це виділена частина об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) України, утвореної Бурштинською ТЕС, Калуською ТЕЦ і Теребля-Ріцькою ГЕС і прилеглими електричними мережами, більшою мірою інтегрований в Європейську енергетичну систему.

Як повідомляли Українські Новини, Герус заявляв, що ДТЕК штучно створила дефіцит електроенергії на "ринку на добу вперед", що змушує покупців купувати електроенергії завищеною на 15% ціною. Раніше представник ДТЕК спростував звинувачення АМКУ у монополізмі в Бурштинському енергоостровіе.