У Вінницькій області через ожеледицю перекинувся автобус з людьми

Сьогодні, 25 листопада, поблизу Тульчина сталася дорожньо-транспортна пригода за участю рейсового автобуса, внаслідок якої п'ятеро осіб були травмовані.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції в області.

"За попередньою інформацією, водій автобуса "Isuzu" сполученням Ольгопіль-Вінниця через ожеледицю не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. Внаслідок автопригоди водій та четверо пасажирів з травмами різного ступеню важкості госпіталізовані до районної лікарні", - йдеться в ньому.

Аварія сталась на автодорозі Тульчин – Кирнасівка близько 06:00 години. Поліція з’ясовує причини та обставини аварії.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено покарання до 3 років обмеження волі.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні, 25 листопада, в більшості західних областей країни вранці ожеледиця та туман, українців попереджали про жовтий рівень небезпеки. При цьому наприкінці осені на зміну морозам і вітрам прийде різке потепління і дощі.