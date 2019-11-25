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25 листопада 2019, понеділок, 16:20 8
Фінанси 2019-11-25T18:30:04+02:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку продовжує впевнено зміцнюватися

Гривня на міжбанку продовжує впевнено зміцнюватися

Курс валют, курс гривні, Міжбанк, Міжбанківський валютний ринок
Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 4 коп. в понеділок зміцнився на 7 коп. до 24,04 UAH/USD у той час як НБУ в період з 18 по 22 листопада скоротив купівлю валюти на міжбанку на 37% до 120 млн доларів у порівнянні з попереднім тижнем.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,09-24,13 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися до 24,04-24,07 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,03-24,06 UAH/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 13,27% з 27,72 UAH/USD до 24,04 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD. У 2018 році НБУ купив на міжбанку 3 173,78 млн доларів, продав – 1 801,82 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, аналітик прокоментував ситуацію на валютному ринку. Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 25 листопада, на 2,94 коп. до 24,1643 UAH/USD.

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