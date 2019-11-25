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25 листопада 2019, понеділок, 15:35 12
Верховна Рада і партії 2019-11-25T15:56:30+02:00
Українські Новини
Нардеп Бужанський закликав Бородянського говорити людям правду

Нардеп Бужанський закликав Бородянського говорити людям правду

Верховна Рада України, Міністерство культури України, Слуга народу, Максим Бужанський, Володимир Бородянський
Максим Бужанський. Фото: Українські Новини
Максим Бужанський. Фото: Українські Новини

Депутат Верховної Ради України Максим Бужанський (фракція "Слуга народу") закликав міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського "казати людям правду".

Про це народний депутат заявив на своєму Telegram-каналі.

"Міністр культури Бородянський продовжує просувати ідею кримінальної відповідальності журналістів за фейки. Ну ок, давайте скажемо людям правду. Ми йшли на вибори з гаслом - позбавимо країну від Порошенка та його банди. І після перемоги - затарили Кабмін, фракцію, держконцерни порохоботами і грантоїдами всіх мастей. Хочеш почути правду, починай її говорити, міністр. Іди до людей, і пояснюй їм, як у владі з'явилася помісь Порошенка з Соросом", - написав він.

Нагадаємо, Бородянський прирівняв замовні новини до державної зради і запропонував притягати до кримінальної відповідальності авторів за дезінформацію.

"Наприклад, за що може "маячити" кримінальна відповідальність? Коли я, як якась третя особа, прийшов до вас і сказав - ось вам 10 тис. доларів, напишіть, будь ласка, статтю про те, що не є правдою, з метою якогось спеціального результату, який я хочу отримати у громадській думці. Більше того, я буду платити кожен раз 10 тис. доларів, і ви будете писати такі статті кожен день у великому обсязі. Ось ці відносини можуть бути криміналізовані", - сказав Бородянський.

Як повідомляли Українські Новини, 12 листопада нардеп Бужанський вимагав притягнути до кримінальної відповідальності колишнього консула України в Гамбурзі (Німеччина) Василя Марущинца, який був раніше звільнений з Міністерства закордонних справ (МЗС) України за антисемітизм і неонацизм, а пізніше був відновлений на посаді рішенням апеляційного суду.

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