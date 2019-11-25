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25 листопада 2019, понеділок, 14:06 13
Президент 2019-11-25T15:45:02+02:00
Українські Новини
Новим губернатором у Чернівцях став австрійський консул і історик

Новим губернатором у Чернівцях став австрійський консул і історик

Консул, Володимир Зеленський, Австрія, призначення губернатора, Чернівецька область
Сергій Осачук. Скріншот: YouTube/Чернівецький промінь
Сергій Осачук. Скріншот: YouTube/Чернівецький промінь

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Осачука на посаду голови Чернівецької обласної державної адміністрації.

Про це сказано в указі Президента №866 від 22 листопада, передають Українські Новини.

"Призначити Осачук Сергія Дмитровича головою Чернівецької обласної державної адміністрації", - написано в ньому.

Осачук народився в 1972 році. Зараз 47-річний Сергій є кандидатом історичних наук, засновником літературного центру в Чернівцях, керівником громадської організації "Рідне місто".

З 2014 року був почесним консулом Австрії у Чернівцях, радником мера Чернівців з питань культури та міжнародних відносин.

Раніше працював науковим співробітником Центру буковиноведения при Чернівецькому університеті. Перекладач, автор і видавець ряду монографій з історії німців Буковини, міжетнічних відносин, дипломатичних документів, науково-популярних нарисів з історії Чернівців.

Як повідомляли Українські Новини, 22 листопада Зеленський призначив колегу Стефанчука Габінета хмельницьким губернатором.

12 листопада Президент Володимир Зеленський призначив Олега Синегубова на посаду голови Полтавської ОДА.

Раніше в жовтні Кабінет Міністрів схвалив призначення головою Луганської обласної державної адміністрації Сергія Гайдая, Чернігівської - Андрія Прокопенка, Кіровоградської - Андрія Балоня.

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