Новим губернатором у Чернівцях став австрійський консул і історик

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Осачука на посаду голови Чернівецької обласної державної адміністрації.

Про це сказано в указі Президента №866 від 22 листопада, передають Українські Новини.

"Призначити Осачук Сергія Дмитровича головою Чернівецької обласної державної адміністрації", - написано в ньому.

Осачук народився в 1972 році. Зараз 47-річний Сергій є кандидатом історичних наук, засновником літературного центру в Чернівцях, керівником громадської організації "Рідне місто".

З 2014 року був почесним консулом Австрії у Чернівцях, радником мера Чернівців з питань культури та міжнародних відносин.

Раніше працював науковим співробітником Центру буковиноведения при Чернівецькому університеті. Перекладач, автор і видавець ряду монографій з історії німців Буковини, міжетнічних відносин, дипломатичних документів, науково-популярних нарисів з історії Чернівців.

Як повідомляли Українські Новини, 22 листопада Зеленський призначив колегу Стефанчука Габінета хмельницьким губернатором.

12 листопада Президент Володимир Зеленський призначив Олега Синегубова на посаду голови Полтавської ОДА.

Раніше в жовтні Кабінет Міністрів схвалив призначення головою Луганської обласної державної адміністрації Сергія Гайдая, Чернігівської - Андрія Прокопенка, Кіровоградської - Андрія Балоня.