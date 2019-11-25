У Харкові підірвали машину бізнесмена: введений план перехоплення

Сьогодні, 25 листопада, у Харкові біля будинку на вулиці Чайковського підірвали автомобіль одного з бізнесменів міста. Про це повідомляє "Харків 1654" в Telegram.

"За попередніми даними, виходячи з дому, чоловік сів за кермо свого автомобіля, після чого стався вибух. Попередньо встановлено, що спрацював вибуховий пристрій", - йдеться в повідомленні.

Також від вибуху постраждали припарковані поруч автомобілі.

За інформацією Telegram-каналу, водій перебуває в стані середньої важкості, госпіталізований в одну з міських лікарень міста.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції, на місце події виїхала слідчо-оперативна група, керівництво ГУНП в Харківській області та відділу поліції, фахівці вибухотехнічного управління та співробітники ДСНС.

"Зловмисники, ймовірно причетні до злочину, можуть пересуватися на автомобілі "Opel Vectra" синього кольору з державними знаками європейської реєстрації. Наказом начальника Головного управління ГУНП в Харківській області по Харкову і області введена поліцейська операція "Перехоплення".

Як передає кореспондент Depo.Харків, автомобіль ймовірно причетних до замаху на адвоката знайшли на пустирі в декількох кілометрах від місця вибуху.



На цей час триває тління деяких частин автомобіля Opel Vectra. Він згорів повністю. Поблизу машини лежить предмет, який ймовірно був використаний для підпалу. На місці події працюють кінологи зі службовими собаками.

Як повідомляли Українські Новини, свідок у справі про вбивство колишнього депутата Державної Думи Росії Дениса Вороненкова кримінальний авторитет Володимир Борох ("Тайсон") убитий у перестрілці в Харкові.



Також в поліції розкрили деталі конфлікту в Харкові, де 1 людина загинула, 1 поранений і 1 підірвав себе гранатою в результаті перестрілки.