Перестрелка в центре Харькова: в полиции раскрыли детали конфликта

1 человек убит, 1 ранен и 1 подорвал себя гранатой в результате перестрелки, произошедшей в 12:05 на парковке около супермаркета "Восторг" на улице Клочковской, 134-Б в центре Харькова.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, передают Українськi Новини.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч.2 ст.15 ч.2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко сообщил журналистам, что один из участников перестрелки получил тяжелые ранения и скончался в карете "скорой помощи". Другого пострадавшего доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи с ранениями в бедро, плечо и в голову. Он находится в тяжелом состоянии.

У больничной палаты потерпевшего установлена круглосуточная охрана из числа работников батальона полиции особого назначения.

"Скорее всего, это криминальные разборки между группировками", - отметил Сокуренко.

Злоумышленник, стрелявший в двух мужчин - житель Донецкой области, уроженец Горловки, также получил ранения.

Мужчина уехал с места происшествия на автомобиле Toyota RAV4 и, отъехав несколько километров, бросил и поджег его. В брошенной преступником машине полицейские нашли обгоревший автомат. Автомобиль зарегистрирован в одной из западных областей Украины, в угоне не числился.

Полицейские стали преследовать преступника и настигли его в районе Новой Баварии, неподалеку от железнодорожной станции "Харьков-Пассажирский". Увидев полицейских с оружием, мужчина взорвал гранату, взрывом ему оторвало голову.

"Случайно ли - мы не можем сейчас утверждать", - сказал Сокуренко.

Он уточнил, что гранату во время взрыва мужчина держал у подбородка. Мужчина был ранее судим, у него при себе были еще четыре гранаты Ф-1 и пистолет. Полицейские при взрыве не пострадали.

Перестрелка в Харькове. Фото: Анна Черненко/24 канал

Источник в правоохранительных орнанах сообщил Українським Новинам, что раненый в перестрелке мужчина - криминальный авторитет Георгий Исаков по кличке Жора, на которого ранее уже совершалось покушение. Убитый в перестрелке - Владимир Борох, известный как “Тайсон”, "правая рука" Исакова.

Перед перестрелкой они и еще строе мужчин сидели в кафе супермаркета, и там, судя по всему, между ними началась перепалка, которая вылилась в перестрелку на парковке.

Как сообщали Українські Новини, свидетель по делу об убийстве бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова криминальный авторитет Владимир Борох ("Тайсон") убит в перестрелке в Харькове.

В марте 2017 года бывший депутат Государственной Думы России Денис Вороненков был убит в центре Киева возле гостиницы "Премьер-Палас".