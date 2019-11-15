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15 ноября 2019, пятница, 13:55 11
СМИ 2019-11-15T14:01:17+02:00
Українські Новини
Разумков не видит необходимости введения уголовной ответственности для журналистов

Разумков не видит необходимости введения уголовной ответственности для журналистов

СМИ, Журналисты, уголовная ответственность, манипуляции, Разумков, Владимир Бородянский, фейки
Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит необходимости введения уголовной ответственности для журналистов за манипуляцию информацией.

Об этом он сказал в интервью изданию "Фокус", передают Українськi Новини.

"Когда СМИ используют как информационное оружие, нужно ли вводить за это уголовную ответственность? Не уверен", - сказал он.

По мнению Разумкова, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский имел в виду статью Уголовного кодекса о клевете.

При этом председатель парламента подчеркнул, что многие политики часто говорят вещи, которые не соответствуют действительности, но наказать их за это нельзя.

Парламентарий отметил, что все же нужно искать механизмы борьбы с фейками, которые поступают из других государств, включая государство-агрессора, и формируют негативный имидж Украины в западных странах.

Как сообщали Українськi Новини, Бородянский намерен инициировать введение уголовной ответственности за манипуляцию информацией.

Инициатива Бородянского в случае искажения общественного мнения вызывает тревогу у международных организаций.

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