Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит необходимости введения уголовной ответственности для журналистов за манипуляцию информацией. Об этом он сказал в интервью изданию "Фокус", передают Українськi Новини. "Когда СМИ используют как информационное оружие, нужно ли вводить за это уголовную ответственность? Не уверен", - сказал он. По мнению Разумкова, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский имел в виду статью Уголовного кодекса о клевете. При этом председатель парламента подчеркнул, что многие политики часто говорят вещи, которые не соответствуют действительности, но наказать их за это нельзя. Парламентарий отметил, что все же нужно искать механизмы борьбы с фейками, которые поступают из других государств, включая государство-агрессора, и формируют негативный имидж Украины в западных странах. Как сообщали Українськi Новини, Бородянский намерен инициировать введение уголовной ответственности за манипуляцию информацией. Инициатива Бородянского в случае искажения общественного мнения вызывает тревогу у международных организаций.