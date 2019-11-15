Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит необходимости введения уголовной ответственности для журналистов за манипуляцию информацией.

Об этом он сказал в интервью изданию "Фокус", передают Українськi Новини.

"Когда СМИ используют как информационное оружие, нужно ли вводить за это уголовную ответственность? Не уверен", - сказал он.

По мнению Разумкова, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский имел в виду статью Уголовного кодекса о клевете.

При этом председатель парламента подчеркнул, что многие политики часто говорят вещи, которые не соответствуют действительности, но наказать их за это нельзя.

Парламентарий отметил, что все же нужно искать механизмы борьбы с фейками, которые поступают из других государств, включая государство-агрессора, и формируют негативный имидж Украины в западных странах.

Как сообщали Українськi Новини, Бородянский намерен инициировать введение уголовной ответственности за манипуляцию информацией.

Инициатива Бородянского в случае искажения общественного мнения вызывает тревогу у международных организаций.