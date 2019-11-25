Майже 40% українців вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямку, - опитування

39,2% респондентів, опитаних фондом "Демократичні ініціативи" ім. І. Кучеріва та Київським міжнародним інститутом соціології вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямку, 35,9% - в правильному, 24,8% - не змогли відповісти.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.



При цьому 69,4% опитаних вважають правильним свій вибір на президентських виборах, 7,2% - правильним лише в першому турі, 5,2% - правильним лише у другому турі, 6,7% - що в обох турах їх вибір був неправильним, 11,7% - не змогли відповісти.Т



Також 73,7% респондентів вважають, що першочерговою дією Президента Володимира Зеленського повинно бути припинення вогню на Донбасі, 51,3% - зростання життєвих стандартів людей (зарплат, пенсій), 37,4% - зменшення тарифів, 35,3% - покарання винних у корупції чиновників, 27,8% - зменшення впливу олігархів на політику, 21,1% - підвищення якості медицини, 13,1% - повернення Криму, 9,9% - об'єднання країни, скасування недоторканності депутатів, 9,3% - активізація співробітництва з Європейським союзом і НАТО, 8,8% - зміцнення української армії, 6,6% - реформування освіти.



Опитування проводилося "Демініціативами" і КМІС з 4 по 19 листопада 2019 року серед 2 041 повнолітніх респондентів на всій підконтрольній території Україні. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.



Опитування фінансувалося Представництвом Європейського Союзу в Україні.



Як повідомляли Українські Новини, 75% опитаних "Демініціативами" і КМІС підтримують ініціативу Зеленського про переговори з Путіним для вирішення конфлікту на Донбасі.



Крім того, українці стали ще більше хотіти миру при президентові Зеленському.