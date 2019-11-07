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  • Будемо прощатися: Зеленський зробить кадрові висновки стосовно депутатів "Слуги народу" до кінця року
07 листопада 2019, четвер, 18:32 19
Політика 2019-11-07T18:40:41+02:00
Українські Новини
Будемо прощатися: Зеленський зробить кадрові висновки стосовно депутатів "Слуги народу" до кінця року

Будемо прощатися: Зеленський зробить кадрові висновки стосовно депутатів "Слуги народу" до кінця року

Кадри, Слуга народа, Кабмін, Володимир Зеленський
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський обіцяє до кінця поточного року зробити кадрові висновки стосовно міністрів Кабінету Міністрів і депутатів Верховної Ради від фракції "Слуга народу.

Про це він повідомив під час другого "інтерв'ю" з неназваним інтерв'юєром в автомобілі Tesla, передають Українські Новини.

"Є певні помилки, певні моральні вчинки. Деякі депутати не хочуть голосувати за закони, хоча ми домовлялися, що під час обговорення законопроектів на фракції, в комітетах можна сперечатися, але не виносити це на засідання Верховної Ради. Якщо 70% партії за законопроект, то всі голосуємо. Тому ми, і я особисто, уважно стежимо за статистикою. Є не тільки ганебні смс-ки, а й ганебні чутки. Але я дуже радий, що поки це лише чутки. Є мінуси голосування того чи іншого депутата. Але ми за всім цим стежимо і серйозні висновки будуть зроблені до кінця цього року. Кожен депутат повинен розуміти, що необхідно голосувати за потрібні суспільству закони, хоч і не всі законопроекти популярні", - сказав він.

Зеленський додав, що "наразі в парламенті у нас демократія, але це поки що".
Він також вважає, що уряду, оскільки він молодий, поки що важко, але також пообіцяв кадрові висновки до кінця року.

"Такого молодого уряду ніколи не було... Якщо вони не впораються, то теж чекаємо до кінця року. Хто не впорається - з тим будемо прощатися", - сказав Президент.



Як повідомляли Українські Новини, депутат "Слуги народу" Богдан Яременко листувався з повією прямо в Раді.

Пізніше Яременко заявив, що готовий до відставки, якщо так вирішить "Слуга народу".

Тим часом депутат Бужанський розповів про великий скандал всередині "Слуги народу".

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