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  • Акції Ferrexpo продовжили зростання і за останній тиждень їх вартість збільшилася на 5,7%
25 листопада 2019, понеділок, 10:37 10
Економіка 2019-11-25T12:45:02+02:00
Українські Новини
Акції Ferrexpo продовжили зростання і за останній тиждень їх вартість збільшилася на 5,7%

Акції Ferrexpo продовжили зростання і за останній тиждень їх вартість збільшилася на 5,7%

Ferrexpo, Костянтин Жеваго, котирування на біржі, акції компаній

18-22 листопада вартість акцій контролює Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати (обидва - Полтавська область) компанії Ferrexpo plc (Великобританія) підвищилася на 5,68% до 1,452 фунта стерлінгів за акцію.

Про це свідчать дані на Лондонській фондовій біржі, передають Українські Новини.

18 листопада вартість акцій підвищилася до 1,374 фунта, 19 листопада підвищилася до 1,423 фунта.

20 листопада вартість акцій знизилася до 1,413 фунта, 21 листопада підвищилися до 1,415 фунта.

22 листопада вартість акцій підвищилася до 1,452 фунта.

В цілому операції здійснювалися впродовж усього тижня.

Як повідомляли Українські Новини, Жеваго залишив посаду гендиректора Ferrexpo.

Також Держбюро розслідувань оголосило в розшук колишнього депутата Ради та колишнього власника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго.

Також 11-15 листопада акції Ferrexpo подорожчали на 3,5% до 1,34 фунта стерлінгів.

Ferrexpo AG (Швейцарія), що володіє 100% Полтавського ГЗК, через компанії Ferrexpo plс і Fevamotinico контролюється бізнесменом Костянтином Жеваго.

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