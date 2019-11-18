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  • Акции Ferrexpo начали рост и за последнюю неделю их стоимость увеличилась на 3,5%
18 ноября 2019, понедельник, 11:16 118
Экономика 2019-11-18T11:24:32+02:00
Українські Новини
Акции Ferrexpo начали рост и за последнюю неделю их стоимость увеличилась на 3,5%

Акции Ferrexpo начали рост и за последнюю неделю их стоимость увеличилась на 3,5%

Ferrexpo, биржевые которивки, Константин Жеваго, Акции компаний

11-15 ноября стоимость акций контролирующей Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (оба - Полтавская область) компании Ferrexpo plc (Великобритания) повысилась на 3,55% или на 0,04 фунта стерлингов до 1,344 фунта стерлингов.

Об этом свидетельствуют данные на Лондонской фондовой бирже, передают Українськi Новини.

11 ноября цена акции повысилась до 1,298 фунта, 12 ноября - до 1,325 фунта.

При этом 13 ноября цена акции резко упала до 1,305 фунта, а после 14 ноября снизилась до 1,295 фунта.

15 ноября цена акций резко повысилась до 1,344 фунта стерлингов.

В целом сделки совершались на протяжении всей недели.

Как сообщали Українські Новини, Жеваго покинул должность гендиректора Ferrexpo.

Также Госбюро расследований объявило в розыск бывшего депутата Рады и бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго.

Также 4-8 ноября акции Ferrexpo упали на 2,3% до 1,28 фунта стерлингов.

Ferrexpo AG (Швейцария), владеющая 100% Полтавского ГОКа, через компании Ferrexpo plс и Fevamotinico контролируется бизнесменом Константином Жеваго.

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