Акции Ferrexpo начали рост и за последнюю неделю их стоимость увеличилась на 3,5%

11-15 ноября стоимость акций контролирующей Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (оба - Полтавская область) компании Ferrexpo plc (Великобритания) повысилась на 3,55% или на 0,04 фунта стерлингов до 1,344 фунта стерлингов. Об этом свидетельствуют данные на Лондонской фондовой бирже, передают Українськi Новини. 11 ноября цена акции повысилась до 1,298 фунта, 12 ноября - до 1,325 фунта. При этом 13 ноября цена акции резко упала до 1,305 фунта, а после 14 ноября снизилась до 1,295 фунта. 15 ноября цена акций резко повысилась до 1,344 фунта стерлингов. В целом сделки совершались на протяжении всей недели. Как сообщали Українські Новини, Жеваго покинул должность гендиректора Ferrexpo. Также Госбюро расследований объявило в розыск бывшего депутата Рады и бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго. Также 4-8 ноября акции Ferrexpo упали на 2,3% до 1,28 фунта стерлингов. Ferrexpo AG (Швейцария), владеющая 100% Полтавского ГОКа, через компании Ferrexpo plс и Fevamotinico контролируется бизнесменом Константином Жеваго.