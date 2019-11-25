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25 листопада 2019, понеділок, 10:10 46
Економіка 2019-11-25T10:17:22+02:00
Українські Новини
ДТЕК погрожує зупинкою роботи Бурштинської ТЕС

ДТЕК погрожує зупинкою роботи Бурштинської ТЕС

Електроенергія, ДТЕК, Імпорт електроенергії, ДТЕК Західенерго, Бурштинська ТЕС
Буштинська ТЕС Фото: Фотографії - eSosed
Буштинська ТЕС Фото: Фотографії - eSosed

Енергохолдинг ДТЕК заявляє про необхідність обмежувати роботу Бурштинської теплоелектростанції у зв'язку з імпортом електричної енергії з Росії та Білорусі.

Про це йдеться в листі виконуючого обов'язки директора Бурштинської ТЕС Олега Івахіва чолі Бурштинської міської адміністрації Роксолані Джури, передають Українські Новини.

"ДТЕК Західенерго" заявляє про введення з 22 листопада 2019 роки вимушеного простою станції, як єдиної можливості для запобігання повної зупинки діяльності ТЕС. Дане рішення обумовлене сукупністю негативних факторів, які об'єктивно унеможливлюють подальшу роботу ТЕС в штатному режимі", - йдеться в ньому.

У листі наголошується, що імпортується з Росії електроенергія заместила собою електроенергію ТЕС, а також зростання частки імпорту призвело до змін режимів роботи енергоблоків ТЕС з боку національної енергетичної компанії "Укренерго", за команд диспетчерів сталася розвантаження ТЕС, що істотно знизило обсяги реалізованої електроенергії ТЕС.

"Це все провокує зниження попиту на електроенергію ТЕС, що сукупно із збільшенням на ринку частки дешевої електроенергії українських АЕС призводить до критичного зниження рівня цін для ТЕС.

Так ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" в окремі дні поточного місяця знижувалася до рівня 91 коп/кВт-год, що при ринкових цінах на вугілля робить виробництво електроенергії на ТЕС збитковим", - зазначили в листі.

Крім того, повідомляється що не був введений ринок "допоміжних послуг", що не дозволяє ТЕС використовувати власні конкурентні переваги маневрених потужностей для балансування ринку в пікові години.

Також зазначається, що залишається відкритим питання непогашеної заборгованості державного підприємства "Енергоринок" за відпущену електроенергію ТЕС.

ДТЕК підкреслили, що для зміни ситуації та усунення негативних факторів, які загрожують тривалим простоєм ТЕС необхідно зупинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, впровадити ринок "допоміжних послуг" та вирішити питання щодо погашення заборгованості "Енергоринку".

"До прийняття відповідних рішень на державному рівні у ТЕС, на жаль, відсутні інші шляхи запобігання повного припинення діяльності ТЕС, крім як обмеження виробництва і застосування простою", - підсумували в листі.

Як повідомляли Українські Новини, раніше представник ДТЕК спростував звинувачення АМКУ у монополізмі в Бурштинському энергострове.

Також раніше Герус заявляв, що ДТЕК штучно створила дефіцит електроенергії на "ринку на добу вперед", що змушує покупців купувати електроенергії завищеною на 15% ціною.

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