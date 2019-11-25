Акції МХП після 2-тижневого зростання впали на 2%

З 18 по 22 листопада котирування акцій одного з найбільших виробників м'яса птиці компанії "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ) на Лондонській фондовій біржі впали на 2%, або на 0,22 долара, до 8,82 долара після двотижневого зростання.

Про це йдеться в інформації компанії на сайті біржі, передають Українські Новини.

Згідно з нею, з 18 по 21 листопада котирування поступово піднімалися з 9,04 долара до 9,2 долара, а потім різко знизилися 22 листопада до 8,82 долара.

Обсяг торгів останньої угоди склав 97,02 долара.

В цілому операції здійснювалися впродовж усього тижня.

З початку року котирування акцій компанії знизилися на 14,8% (порівняно з рівнем котирувань 2 січня - 10,35 долара).

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 МХП отримав 99% держдотацій серед інших учасників ринку.

Тиждень тому акції МХП перевалили за 9 доларів.