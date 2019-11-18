Акции МХП растут 2-ю неделю подряд и перевалили за 9 долларов

С 11 по 15 ноября котировки акций одного из крупнейших производителей мяса птицы компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) на Лондонской фондовой бирже повысились на 6%, или на 0,52 доллара, до 9,08 доллара, при этом рост наблюдается 2-ю неделю подряд.

Об этом говорится в информации компании на сайте биржи, передают Українські Новини.

Согласно ей, котировки постепенно росли с 8,56 доллара 11 ноября до 9,08 доллара 15 ноября.

Объем торгов последней сделки составил 753,64 доллара.

В целом сделки совершались каждый день на протяжении недели.

С начала года котировки акций компании снизились на 12,3% (по сравнению с уровнем котировок 2 января - 10,35 доллара).

Как сообщали Українські Новини, ранее АМКУ установил признаки монопольного положения у МХП.

С 4 по 7 ноября акции МХП прекратили падение и выросли на 2 цента.