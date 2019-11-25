Азербайджанська Bakcell домовилася про купівлю у МТС "Vodafone Україна"

Мобільний оператор компанія Bakcell (Азербайджан) домовилася про купівлю у телекомунікаційної компанії "МТС" оператора мобільного зв'язку компанії "Vodafone Україна" (ПрАТ "ВФ Україна", раніше "МТС-Україна", Київ) за 734 млн доларів.

Про це сказано в повідомленні компанії NEQSOL Holding, передають Українські Новини.



"Міжнародна група компаній NEQSOL Holding оголошує про підписання компанією OOO Telco Solutions and Investments (підконтрольна телекомунікаційній компанії ТОВ Bakcell, яка входить у групу компаній NEQSOL Holding) юридично зобов'язуючої угоди з ПАТ" МТС "(NYSE: MBT, MOEX: MTSS) про продаж телекомунікаційного бізнесу в Україні. У рамках угоди МТС через свою 100%-ву дочірню компанію Allegretto Holding Sarl (Люксембург) продає 100%-ву частку в компанії Preludium BV (Нідерланди), єдиному акціонеру ПрАТ "ВФ Україна" за 734 млн доларів, включаючи відкладений платіж на суму близько 84 млн доларів", - сказано в ньому.



Згідно з повідомленням, купівля компанії в Україні фінансується переважно за рахунок ресурсів від міжнародних фінансових структур.



"З придбанням "Vodafone Україна", другого на ринку України телекомунікаційного оператора, ми продовжуємо стратегію розширення міжнародної присутності та входження на нові ринки компаній, що входять у групу NEQSOL Holding. Телекомунікаційна галузь є пріоритетним напрямом роботи нашої групи, тому ми постійно інвестуємо в інноваційні та надійні телекомунікаційні рішення. Стан бізнесу, темпи зростання і ефективність діяльності "Vodafone Україна" є надійною основою для подальшого розвитку. Тому ми готові інвестувати в компанію, щоб далі впроваджувати інновації та передові технології в Україні", - прокоментував керівник СЕО NEQSOL Holding Юсиф Джаббаров.



У повідомленні наголошується, що зміна власника не вплине на операційну діяльність "Vodafone Україна", компанія продовжить надавати послуги під брендом Vodafone і виконувати всі зобов'язання перед співробітниками, клієнтами та партнерами.



Діяльність групи компаній NEQSOL Holding охоплює нафтогазову, телекомунікаційну, високотехнологічну та будівельну галузі. Група компаній веде діяльність у таких країнах, як Велика Британія, США, Туреччина, Азербайджан, Казахстан, ОАЕ, Бангладеш та ін.



"Група почала діяльність із нафтогазової галузі на початку 1990-х років. Сьогодні до складу групи входять зареєстровані у Великій Британії Nobel Oil Services (UK) Limited і Nobel Oil E & P (UK) Limited (торгове ім'я Nobel Upstream). Володіючи часткою в нафтогазових родовищах, географія діяльності Nobel Upstream з головним офісом в Лондоні охоплює Велику Британію, США та Азербайджан. Дочірні компанії Nobel Oil Services (UK) Limited ведуть діяльність в таких країнах, як Азербайджан, Туреччина, Казахстан і Бангладеш. Група створила спільні підприємства з такими міжнародними компані ями, як KCADeutag, WoodGroup та іншими", - сказано в повідомленні.



Згідно з повідомленням, група увійшла в телекомунікаційну галузь на початку 2000-х років. Компанії, що входять до групи, надають послуги мобільного зв'язку, міжнародного транзиту і продажу оптового інтернету, послуги з виділеними лініям, послуги дата-центру та інші, група інвестує в проекти з метою створення "Цифрового Шовкового шляху" між Європою та Азією.



На початку 2010-х років група вийшла на будівельний ринок, компанія Norm є найбільшим виробником цементу в усьому Кавказькому регіоні.



Як повідомляли Українськi Новини, в жовтні Антимонопольний комітет дозволив мобільному оператору компанії Bakcell (Азербайджан) придбати опосередкований контроль над оператором мобільного зв'язку компанією "Vodafone Україна".



"Vodafone Україна" в 2018 році скоротив чистий прибуток на 18%, або на 0,4 млрд гривень до 1,8 млрд гривень порівняно з 2017 роком.



При цьому дохід компанії за рік збільшився на 8%, або на 1 млрд гривень, до 12,9 мільярда гривень.



У травні 2017 року "Vodafone Україна" змінив юридичну назву на ПрАТ "ВФ Україна".



15 жовтня 2015 року компанія "МТС-Україна" і компанія Vodafone підписали партнерську угоду, згідно з якою "МТС-Україна" почала перекладати свої послуги під бренд Vodafone. Після цього "МТС-Україна" почала позиціонувати себе як "Vodafone Україна".



Bakcell була заснована в 1994 році, її мережа складається з понад 7 500 базових станцій і охоплює 93% території (виключаючи окуповані) і 99% населення Азербайджану.



Bakcell забезпечує надання послуг швидкісного мобільного інтернету 4G у всіх регіонах країни.