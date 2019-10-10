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10 октября 2019, четверг, 11:05 37
Экономика 2019-10-10T11:05:44+03:00
Українські Новини
Азербайджанская Bakcell хочет купить украинский Vodafone

Азербайджанская Bakcell хочет купить украинский Vodafone

Мобильный оператор компания Bakcell (Азербайджан) намерена купить оператора мобильной связи компанию "Vodafone Украина" (ЧАО "ВФ Украина", ранее "МТС-Украина", Киев).

Об этом Українським Новинам сообщила государственная уполномоченная Антимонопольного комитета (АМКУ) Мария Процишен.

"Сам факт подачи заявки компанией могу подтвердить", - ответила она на вопрос о том, подавал ли Bakcell в АМКУ заявку на концентрацию "Vodafone Украина".

При этом Процишен отметила, что не имеет информации о том, когда АМКУ начнет рассмотрение данной заявки.

Bakcell была основана в 1994 году, ее сеть состоит из более 7 500 базовых станций и охватывает 93% территории (исключая оккупированные) и 99% населения Азербайджана.

Bakcell обеспечивает предоставление услуг скоростного мобильного интернета 4G во всех регионах страны.

На данный момент клиентами оператора являются более 3 млн человек.

Как сообщали Українськi Новини, в мае "Vodafone Украина" заявил АМКУ о преждевременности утверждений о покупке ею телекоммуникационной группы Vega ("Фарлеп-Инвест", Киев).

В 1-м квартале 2019 Vodafone увеличил прибыль на 16%.

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