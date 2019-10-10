Азербайджанская Bakcell хочет купить украинский Vodafone

Мобильный оператор компания Bakcell (Азербайджан) намерена купить оператора мобильной связи компанию "Vodafone Украина" (ЧАО "ВФ Украина", ранее "МТС-Украина", Киев).

Об этом Українським Новинам сообщила государственная уполномоченная Антимонопольного комитета (АМКУ) Мария Процишен.

"Сам факт подачи заявки компанией могу подтвердить", - ответила она на вопрос о том, подавал ли Bakcell в АМКУ заявку на концентрацию "Vodafone Украина".

При этом Процишен отметила, что не имеет информации о том, когда АМКУ начнет рассмотрение данной заявки.

Bakcell была основана в 1994 году, ее сеть состоит из более 7 500 базовых станций и охватывает 93% территории (исключая оккупированные) и 99% населения Азербайджана.

Bakcell обеспечивает предоставление услуг скоростного мобильного интернета 4G во всех регионах страны.

На данный момент клиентами оператора являются более 3 млн человек.

Как сообщали Українськi Новини, в мае "Vodafone Украина" заявил АМКУ о преждевременности утверждений о покупке ею телекоммуникационной группы Vega ("Фарлеп-Инвест", Киев).

В 1-м квартале 2019 Vodafone увеличил прибыль на 16%.