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  • У 2018 МХП отримав 99% держдотацій серед інших учасників ринку, - АМКУ
25 листопада 2019, понеділок, 09:58 17
Економіка 2019-11-25T12:30:04+02:00
Українські Новини
У 2018 МХП отримав 99% держдотацій серед інших учасників ринку, - АМКУ

У 2018 МХП отримав 99% держдотацій серед інших учасників ринку, - АМКУ

АМКУ, МХП, Держпідтримка аграріїв, Юрій Косюк, державні дотації
Юрій Косюк, власник аграрної компанії
Юрій Косюк, власник аграрної компанії "Миронівський хлібопродукт". Фото: news247.com.ua

Антимонопольний комітет (АМКУ) констатує, що один з найбільших виробників м'яса птиці агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ) отримав 99% державних дотацій за програмою підтримки тваринництва серед інших великих учасників ринку первинної реалізації курятини в 2018 році.

Про це йдеться у звіті про результати дослідження загальнодержавного ринку м'яса курятини за 2016-2018 роки, передають Українські Новини.

Згідно з ним, в 2018 році найбільші суми коштів держдопомоги учасники ринку отримували за бюджетною програмою "Державна підтримка галузі тваринництва".

При цьому з 973,297 млн гривень, які отримали найбільші учасники ринку курятини в рамках зазначеної програми, 99% коштів отримала група "МХП".

В 2017 році основні учасники ринку отримували найбільші суми коштів за бюджетною програмою "Фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників" - загальна сума склала 1,532 млрд гривень, 90% з яких також отримав МХП.

Однак АМКУ зазначив, що надана МХП держпідтримка не призвела до істотної зміни частки МХП на загальнодержавному ринку первинної реалізації курячого м'яса протягом досліджуваного періоду, оскільки отримана в процесі дослідження інформація свідчить про поступове зменшення ринкового впливу агрохолдингу на ринку.

Як повідомляли Українські Новини, раніше АМКУ встановив ознаки монопольного становища у МХП.

При цьому МХП зацікавлений в купівлі землі.

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