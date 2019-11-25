У 2018 МХП отримав 99% держдотацій серед інших учасників ринку, - АМКУ

Антимонопольний комітет (АМКУ) констатує, що один з найбільших виробників м'яса птиці агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ) отримав 99% державних дотацій за програмою підтримки тваринництва серед інших великих учасників ринку первинної реалізації курятини в 2018 році.

Про це йдеться у звіті про результати дослідження загальнодержавного ринку м'яса курятини за 2016-2018 роки, передають Українські Новини.

Згідно з ним, в 2018 році найбільші суми коштів держдопомоги учасники ринку отримували за бюджетною програмою "Державна підтримка галузі тваринництва".

При цьому з 973,297 млн гривень, які отримали найбільші учасники ринку курятини в рамках зазначеної програми, 99% коштів отримала група "МХП".

В 2017 році основні учасники ринку отримували найбільші суми коштів за бюджетною програмою "Фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників" - загальна сума склала 1,532 млрд гривень, 90% з яких також отримав МХП.

Однак АМКУ зазначив, що надана МХП держпідтримка не призвела до істотної зміни частки МХП на загальнодержавному ринку первинної реалізації курячого м'яса протягом досліджуваного періоду, оскільки отримана в процесі дослідження інформація свідчить про поступове зменшення ринкового впливу агрохолдингу на ринку.

Як повідомляли Українські Новини, раніше АМКУ встановив ознаки монопольного становища у МХП.

При цьому МХП зацікавлений в купівлі землі.