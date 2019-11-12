АМКУ установил признаки монопольного положения у МХП

Антимонопольный комитет (АМКУ) установил признаки монопольного положения одного из крупнейших производителей мяса птицы компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) на рынке первичной реализации курятины.

Об этом говорится в сообщении АМКУ, передают Українськi Новини.

"Рынок первичной реализации куриного мяса оценен как высококонцентрированный. Крупнейшим и самым мощным участником рынка является группа МХП ("Мироновский хлебопродукт"), которая имеет структурные признаки монопольного (доминирующего) положения с долями 55% в 2016 году, 46% в 2017 году и 45% в 2018 году", - сказано в нем.

В ходе исследований действий МХП были выявлены факторы, которые могут указывать на неэффективное функционирование рынка, а именно - введение ограничительной политики в отношении дистрибьюторов, субдистрибьюторов и партнеров.

В связи с этим ранее АМКУ начал рассмотрение дела о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции.

Также комитетом не было обнаружено обоснованных причин для повышения цен на курятину производства МХП в июле-августе 2017 года.

Поэтому против этой группы было открыто еще одно дело по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке.

При этом АМКУ заявил, что не оценивает допустимость государственной помощи субъектам хозяйствования, которые осуществляют производство мяса.

В то же время комитет оценил влияние полученных производителями курятины госсредств на состояние конкуренции на рынке и признал, что оказанная поддержка не привела к существенному изменению рыночных долей основных участников.

Кроме того, доля МХП на рынке (в тоннах) в течение 2016-2018 годов уменьшалась, что объясняется экспортно ориентированной политикой производителя, но в денежном выражении объем продаж МХП на внутреннем рынке увеличивается за счет увеличения цен на куриное мясо.

По оценке АМКУ, по результатам 2019 года прогнозируется усиление рыночной концентрации и увеличение доли МХП до 47% за счет увеличения объемов производства курятины на второй очереди Винницкой птицефабрики.

Как сообщали Українськi Новини, МХП заинтересован в покупке земли.

В июне АМКУ начал расследование возможного монопольного положения МХП.