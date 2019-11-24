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  • На робочому місці помер заступник голови Горностаївської райдержадміністрації
24 листопада 2019, неділя, 16:18 9
Політика 2019-11-24T17:36:22+02:00
Українські Новини
На робочому місці помер заступник голови Горностаївської райдержадміністрації

На робочому місці помер заступник голови Горностаївської райдержадміністрації

Херсонская область, Смерть, Нацполіція, Олександр Шум
Олесандр Шум. Фото: Новий день
Олесандр Шум. Фото: Новий день

Заступник голови Горностаївської районної державної адміністрації Херсонської області Олександр Шум, якому було 45 років, помер на робочому місці 22 листопада.

Про це Українським Новинам повідомив представник управління Національної поліції у Херсонській області.

22 листопада, на роботі помер заступник голови Горностаївської РДА Олександр Шум. Йому стало погано в одному з кабінетів на очах у колег. Незважаючи на те, що швидка допомога приїхала оперативно, врятувати людину не вдалося.

В Горностаївської райдержадміністрації Олександр Шум працював з 1997 року. Посаду заступника голови РДА обіймав з 2006 року. Нещодавно повернувся на робоче місце після тривалої відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку: разом з дружиною він створив дитячий будинок сімейного типу і, крім власних дітей, виховував ще шестеро прийомних. Поховали Олександра Шума вчора, 23 листопада.

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві помер ветеран АТО Ігор Панов "Хан", якого напередодні разом з дружиною побили до напівсмерті рідний син з одним. 

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