Умер ветеран АТО Панов, которого накануне избили вместе с женой до полусмерти, - волонтер

В Киеве умер ветеран АТО Игорь Панов "Хан", которого накануне вместе с женой избили до полусмерти родной сын с другом. О смерти ветерана сообщила Татьяна Руденька в Facebook.



"Боль ..." Хана" не стало (((Без подробностей! P.s. Похороны / поминки будем организовывать мы, сослуживцы 90-го бата, волонтеры, друзья!", - написала она.



По данным полиции, нападавшие - сын пострадавшей и его товарищ.



"Мы установили, что вечером между сыном и матерью в телефонном разговоре возник конфликт. Поэтому парень приехал в дом, где она проживала. Во время очередной ссоры он пытался ее избить, поэтому за женщину вступился его отчим. Впоследствии пасынок позвал своего друга , с которым и нанесли супругам телесные повреждения и скрылись", - рассказал начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев.

Нападавшим грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы.





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