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20 ноября 2019, среда, 15:01 2454
Силовые структуры 2019-11-20T15:02:46+02:00
Українські Новини
Умер ветеран АТО Панов, которого накануне избили вместе с женой до полусмерти, - волонтер

Умер ветеран АТО Панов, которого накануне избили вместе с женой до полусмерти, - волонтер

Смерть, ветеран АТО, Игорь Панов
Игорь Панов. Фото: Facebook/Татьяна Руденька
Игорь Панов. Фото: Facebook/Татьяна Руденька

В Киеве умер ветеран АТО Игорь Панов "Хан", которого накануне вместе с женой избили до полусмерти родной сын с другом. О смерти ветерана сообщила Татьяна Руденька в Facebook.


"Боль ..." Хана" не стало (((Без подробностей! P.s. Похороны / поминки будем организовывать мы, сослуживцы 90-го бата, волонтеры, друзья!", - написала она.

По данным полиции, нападавшие - сын пострадавшей и его товарищ.

"Мы установили, что вечером между сыном и матерью в телефонном разговоре возник конфликт. Поэтому парень приехал в дом, где она проживала. Во время очередной ссоры он пытался ее избить, поэтому за женщину вступился его отчим. Впоследствии пасынок позвал своего друга , с которым и нанесли супругам телесные повреждения и скрылись", - рассказал начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев.

Нападавшим грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы.

Как сообщали Українські Новини, в военной части на Полтавщине тремя выстрелами в затылок застрелили капитана-атошника.

Ранее в Житомирской области бывшая жена убила мужа-атошника.

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