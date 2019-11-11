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11.11.19 11:00 Пресс-конференция: "Дело судей Окружного админсуда Киева: о чем не говорит Генпрокуратура и что требует закон?"

11 ноября 2019, понедельник, 09:36 1096
Силовые структуры 2019-11-11T09:56:07+02:00
Українські Новини
Ветерана АТО и его жену до полусмерти избил сын с друзьями, - полиция

Ветерана АТО и его жену до полусмерти избил сын с друзьями, - полиция

Нападение, Суд, Покушение на убийство, ветеран АТО
Игорь Панов. Фото: Facebook/Игорь Хан
Игорь Панов. Фото: Facebook/Игорь Хан

Правоохранительные органы задержали подозреваемых в избиении ветерана АТО Игоря Панова и его жены, которые в результате нападения сейчас находятся в коме.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Нападение квалифицировано как покушение на убийство.

"Полицейские Киева задержали подозреваемых в избиении супругов. Начато уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство", - говорится в сообщении.

Нападение было совершено в подъезде дома на ул. Академика Киприанова. По данным полиции, нападавшие - сын пострадавшей и его товарищ - молодые 1989 и 1990 рождения.

"Мы установили, что вчера вечером между сыном и матерью в телефонном разговоре возник конфликт. Поэтому парень приехал в дом, где она проживала. Во время очередной ссоры он пытался ее избить, поэтому за женщину вступился его отчим. Впоследствии пасынок позвал своего друга , с которым и нанесли супругам телесные повреждения и скрылись", - рассказал начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев.

Нападавшим грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы.

"По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишением свободы", - добавил Чернышев .

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве жестоко избили ветерана АТО Игоря Панова (позывной "Хан") и его жену - их нашли в подъезде их дома с проломленной головой.

Как сообщали Українські Новини, неизвестные избили следователя прокуратуры в Киеве. Тем временем полиция ищет злоумышленников, которые напали на приемную народного депутата и устроили дебош. Также в Одессе трое мужчин избили полицейского.

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