Україна без Криму: журнал The Economist опублікував карту без анексованого півострова

Авторитетне британське видання The Economist, яке надрукували статтю про те, що Київ залишається рекордсменом по падінню за 5 років у рейтингу комфортності, опублікували

Про це повідомило посольство України у Великобританії в Twitter.

"The Economist, ми сподіваємося, що таке авторитетне і всесвітньо відоме видання, як ваше, виправить карту належним чином", - йдеться в коментарі посольства в соціальній мережі.

В соцмережах The Economist реакції на заяву поки немає.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму в 2014 році незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості". Верховна Рада України офіційно проголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014.

Як повідомляли Українські Новини, ООН висунули нову вимогу до Росії щодо Криму.

Нагадаємо, Міс Україна-2019 розповіла, чий Крим насправді.