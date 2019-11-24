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24 листопада 2019, неділя, 15:56 36
Зовнішня політика 2019-11-24T16:21:17+02:00
Українські Новини
Україна без Криму: журнал The Economist опублікував карту без анексованого півострова

Україна без Криму: журнал The Economist опублікував карту без анексованого півострова

The Economist, Анексований Крим, карта України
Скрін відео. Фото: Twitter/ukraine's Emb. to UK
Скрін відео. Фото: Twitter/ukraine's Emb. to UK

Авторитетне британське видання The Economist, яке надрукували статтю про те, що Київ залишається рекордсменом по падінню за 5 років у рейтингу комфортності, опублікували відеоролик, у якому використовувалося картографічне зображення України без Криму.

Про це повідомило посольство України у Великобританії в Twitter.

"The Economist, ми сподіваємося, що таке авторитетне і всесвітньо відоме видання, як ваше, виправить карту належним чином", - йдеться в коментарі посольства в соціальній мережі.

В соцмережах The Economist реакції на заяву поки немає.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму в 2014 році незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості". Верховна Рада України офіційно проголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014.

Як повідомляли Українські Новини, ООН висунули нову вимогу до Росії щодо Криму.

Нагадаємо, Міс Україна-2019 розповіла, чий Крим насправді.

 

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