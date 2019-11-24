Україна без Криму: журнал The Economist опублікував карту без анексованого півострова

Авторитетне британське видання The Economist, яке надрукували статтю про те, що Київ залишається рекордсменом по падінню за 5 років у рейтингу комфортності, опублікували відеоролик, у якому використовувалося картографічне зображення України без Криму. Про це повідомило посольство України у Великобританії в Twitter. "The Economist, ми сподіваємося, що таке авторитетне і всесвітньо відоме видання, як ваше, виправить карту належним чином", - йдеться в коментарі посольства в соціальній мережі. В соцмережах The Economist реакції на заяву поки немає. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму в 2014 році незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості". Верховна Рада України офіційно проголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014. Як повідомляли Українські Новини, ООН висунули нову вимогу до Росії щодо Криму. Нагадаємо, Міс Україна-2019 розповіла, чий Крим насправді.