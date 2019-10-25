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25 октября 2019, пятница, 18:59 6
Общество 2019-10-25T19:01:04+03:00
Українські Новини
Мисс Украина-2019 рассказала, чей Крым

Мисс Украина-2019 рассказала, чей Крым

Аннексия Крыма, Крым, Чей Крым, Мисс Украина-2019, Маргарита Паша

Мисс Украина-2019 Маргарита Паша во время празднования Дня ООН в Украине высказала свое мнение относительно территориальной принадлежности Крыма. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

"Крым – всех людей. Вся территория Земли, она принадлежит всем нам", – сказала Маргарита Паша.

Также она добавила, что посещала полуостров в детстве. А ее любимые места – Ялта и Форос.

Кроме того, сестра Маргариты Паши сейчас проживает в Феодосии.

В декабре текущего года Маргарита Паша будет представлять Украину на конкурсе "Мисс мира" в Лондоне.




Как сообщали Українські Новини, непобедимый украинский боксер Александр Усик рассказал о своем отношении к аннексии Крыма. Он рассказал, что после аннексии посещать Крым стало неудобно. Тем не менее боксер продолжает поддерживать отношения с друзьями, которые живут в Крыму.

Ранее певица Maruv, победившая в национальном отборе на Евровидение, ушла с пресс-конференции после вопроса о Крыме.

Тем временем известный украинский певец Олег Винник назвал АТО непонятной войной и отказался отвечать на вопрос, чей Крым. 

Больше новостей о: Аннексия Крыма Крым Чей Крым Мисс Украина-2019 Маргарита Паша

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Маргарита Паша. Скриншот: видео/
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