Мисс Украина-2019 рассказала, чей Крым

Мисс Украина-2019 Маргарита Паша во время празднования Дня ООН в Украине высказала свое мнение относительно территориальной принадлежности Крыма. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

"Крым – всех людей. Вся территория Земли, она принадлежит всем нам", – сказала Маргарита Паша.

Также она добавила, что посещала полуостров в детстве. А ее любимые места – Ялта и Форос.

Кроме того, сестра Маргариты Паши сейчас проживает в Феодосии.

В декабре текущего года Маргарита Паша будет представлять Украину на конкурсе "Мисс мира" в Лондоне.







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