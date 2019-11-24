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  • Український моряк загинув у Кельтському морі під час шторму
24 листопада 2019, неділя, 14:18 31
Події 2019-11-24T14:23:19+02:00
Українські Новини
Український моряк загинув у Кельтському морі під час шторму

Український моряк загинув у Кельтському морі під час шторму

Шторм, Море, Мальта, українські моряки, суховантаж
Шторм. Фото: pexels
Шторм. Фото: pexels

Український моряк, член екіпажу суховантажу ALMA (прапор – Мальта), загинув в Кельтському морі під час шторму.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив Фонд допомоги морякам "Ассоль", передають Українські Новини.

"Суховантаж ALMA зв'язався з береговими службами Франції, і запросив медичну допомогу 57-річному українському моряку, який знаходиться в критичному стані. Травма була отримана в результаті шторму 22 листопада в Кельтській море", - йдеться в повідомленні.

Команда медпрацівників була доставлена на борт суховантажу вертольотом, у 01:40, 23 листопада лікарі констатували смерть моряка.

"Точна причина смертельного нещасного випадку невідома, це може бути що завгодно, від удару хвилі до падіння або удару яким-небудь важким предметом", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що судно перервало рейс з Великобританії на Кубу і попрямувало в Брест (Фрация).

Як повідомляли "Українські Новини", у вересні 24 українських моряки звільнені під особисте поручительство уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової.

Нагадаємо, влітку на грецькому курорті стався страшний шторм, через який загинули не менше 6 туристів.

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