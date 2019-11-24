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24 листопада 2019, неділя, 13:43 48
Зовнішня політика 2019-11-24T14:00:37+02:00
Українські Новини
Ми не хочемо конфлікту з Росією: помічник Трампа пояснив, чому Україну поки не приймуть в НАТО

Ми не хочемо конфлікту з Росією: помічник Трампа пояснив, чому Україну поки не приймуть в НАТО

Нато, Дональд Трамп, вступ у НАТО, Україна-НАТО
Штаб-квартира НАТО
Штаб-квартира НАТО

Питання про вступ України в Організацію Північноатлантичного договору (НАТО) не стоїть на порядку денному через військовий конфлікт з Росією, попри те, що генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявив, що Україна стане членом НАТО.

Про це заявив помічник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Робер о'брайен на форумі міжнародної безпеки в Галіфаксі, пише "Новое время".

На його думку, питання вступу України в НАТО, в альянсу не може розглядати, поки країна перебуває у стані війни з Росією. Він додав, що альянс не хоче конфлікту з РФ.

"Що стосується України і НАТО, то не думаю, що це (вступ до альянсу — ред.) Зараз на порядку денному. Не думаю, що це привабливо привести Україну прямо зараз..., яка перебуває в конфлікті з Росією. Ми не хочемо конфлікту, війни з Росією. Ідея НАТО полягає в тому, запобігти і стримувати війну з Росією", — заявив о'Браєн.

Як повідомляли Українські Новини, Україна визначила 5 стратегічних напрямів подальшої роботи з НАТО.

В 2018 році в НАТО також заявляли, що поки не готові запросити України в програму розширених можливостей.

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