Поліпшення відносин з Росією залежить від виконання РФ "мінських домовленостей", - заступник держсекретаря США

Заступник державного секретаря Сполучених Штатів Америки Джон Салліван заявляє, що поліпшення двосторонніх відносин між США та Російською Федерацією залежить від виконання Росією "мінських домовленостей".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державного департаменту США, передають Українські Новини.

Вказується, що Салліван зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Нагої (Японія) в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн G20.

"Заступник держсекретаря Салліван знову заявив міністру закордонних справ Лаврову, що поліпшення двосторонніх відносин залежить від прихильності Москви "мінськими угодами" і відмови від зусиль із підриву наших демократичних процесів", - йдеться в заяві Держдепу США.

Також Салліван і Лавров обговорили широке коло регіональних і двосторонніх питань, включаючи такі проблеми міжнародної безпеки, як Північна Корея і Сирія, а також співпрацю в боротьбі з тероризмом і стратегічну безпеку.

Як повідомляли Українські Новини, у вересні Президент Володимир Зеленський під час відвідування Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй обговорив з Лавровим перспективи врегулювання ситуації на Донбасі, з канцлером Німеччини Ангелою Меркель - дату зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція), а з Президентом США Дональдом Трампом - допомогу в цьому процесі.

Тим часовм Трамп вважає, що Зеленський домовиться з Путіним.