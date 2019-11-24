Савченко очолила автопробіг проти запуску ринку землі

Автопробіг проти запуску ринку землі почався в Києві.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написала колишній депутат Верховної Ради Надія Савченко (позафракційна), передають Українські Новини.

Також на сторінці здійснюється відеотрансляція заходу.

Під час автопробігу Савченко в рупор закликала владу не дозволяти продаж землі без проведення референдуму, а також усіх небайдужих приєднатися до акції.

За її словами, дозвіл продажу землі порушує Конституцію.

Також вона запропонувала надсилати мішки з землею на адресу парламенту, щоб "засипати нею депутатів".

Як повідомляли Українські Новини, 13 листопада Рада прийняла в першому читанні законопроект про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року і обмежити їх купівлю іноземцями до 2024 року.

Євросоюз підтримує плани України відкрити ринок землі.

Після чого голова Ради Дмитро Разумков заявив, що всеукраїнський референдум про доступ до ринку землі для іноземців буде проведено після прийняття нового законопроекту про народовладдя.