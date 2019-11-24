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24 листопада 2019, неділя, 11:51 18
Зовнішня політика 2019-11-24T12:45:01+02:00
Українські Новини
Президент Сербії пояснив, як їх зброя могла опинитися на Донбасі

Президент Сербії пояснив, як їх зброя могла опинитися на Донбасі

війна на Донбасі, міномети, Серібя, Александар Вучич

Президент Сербії Александар Вучич визнав, що сербські міномети могли опинитися на Донбасі шляхом реекспорту, хоча країна офіційно не продавала зброю в Україну.

Про це він заявив у суботу в Північній Македонії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сербський портал N1info.

"Вони (опозиція – ред..) звинуватили нас у вбивстві російських дітей в Донецьку і Луганську, бо ми продаємо зброю в Україну. Вони хочуть погіршення відносин між нашою країною і Росією. Вони показали документ, який має продемонструвати вину Сербії" - сказав Вучич, коментуючи оприлюднені опозиціонеркою Марінікою Тепич документи про зустріч представника України з представниками сербськоговійськового заводу "Крушик".

Згідно із оприлюдненими Тепич даними, сербська компанія "Техноремонт" купила партію мін виробництва заводу "Крушик" у продавця Jugoimport SDPR, продала їх польській компанії Nattan, представником якої фактично був громадянин України Віталій Дементьєв, а вже потім боєприпаси потрапили в Україну.

Вучич заявив, що міністерство торгівлі Сербії дозволило компанії "Техноремонт" продати зброю польській компанії Nattan, яка у документах, оприлюднених опозиціонерко, названа кінцевим отримувачем зброї.

Сербський президент запевнив, що хоча все було зроблено відповідно до закону і угода "була чиста, як сльоза", однак сербські спецслужби попередили Службу зовнішньої розвідки Росії про можливий реекспорт озброєння в Україну.

Вучич також розповів, що до Безпеково-інформаційного агентства Сербії викликали власника компанії "Техноремонт" і казали йому "не гратися та не експортувати в Україну, не загрожувати відносинам з Росією".

Раніше болгарська антизахідна розслідувачка Діляна Гайтанджиєва заявила, що українські військові на Донбасі, ймовірно, використовують зброю з Сербії попри те, що країна офіційно не експортувала озброєння до України.

22 листопада міністр внутрішніх справ Сербії Небойша Стефанович заявив, що Сербія не експортує зброю в Україну і не продавала міни для використання у бойових діях на Донбасі.

Як повідомляли Українські Новини, військові збили безпілотник бойовиків з небезпечним вантажем. Крім того, бойовики обстріляли ділянку розведення в Петровському Донецької області.

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