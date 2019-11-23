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23 листопада 2019, субота, 19:36 13
Суспільство 2019-11-23T19:45:25+02:00
Українські Новини
Печиво і гарячий чай: адреси пунктів обігріву, відкритих у Києві

Печиво і гарячий чай: адреси пунктів обігріву, відкритих у Києві

Холод, пункти обігріву, Похолодання, обігрів
Дівчина з кухлем і шарфом. Фото: pixabay
Дівчина з кухлем і шарфом. Фото: pixabay

Київ відкрив 4 пункти обігріву для населення у зв'язку зі зниженням температури, в той час як потужний антициклон Quincy виморозить українців.

Про це йдеться в повідомленні Печерської районної адміністрації, передають Українські Новини.

Зазначається, що з метою надання всебічної допомоги та запобігання переохолодженню громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах, у Печерському районі відкрито 4 пункти обігрівання у приміщеннях житлово-експлуатаційних дільниць.

Пункти обігрівання знаходяться за адресами: вул. Басейна, 5-А; бульв. Марії Примаченко, 3; пров. Микільський, бульв. Дружби народів, 30/1.

Також відвідувачі можуть зігрітися гарячим чаєм із печивом. В повідомленні зазначено, що стаціонарні пункти обігрівання функціонуватимуть протягом періоду низьких температур.

Як повідомляли Українські Новини, за даними Гідрометеорологічного центру, 23 листопада в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-9 градусів, вдень -1...+1 градус.

Станом на 8 січня 2019 у Києві було понад півсотні пунктів обігріву.

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