Печиво і гарячий чай: адреси пунктів обігріву, відкритих у Києві

Дівчина з кухлем і шарфом. Фото: pixabay

Дівчина з кухлем і шарфом. Фото: pixabay

Київ відкрив 4 пункти обігріву для населення у зв'язку зі зниженням температури, в той час як потужний антициклон Quincy виморозить українців .

Про це йдеться в повідомленні Печерської районної адміністрації, передають Українські Новини.

Зазначається, що з метою надання всебічної допомоги та запобігання переохолодженню громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах, у Печерському районі відкрито 4 пункти обігрівання у приміщеннях житлово-експлуатаційних дільниць.

Пункти обігрівання знаходяться за адресами: вул. Басейна, 5-А; бульв. Марії Примаченко, 3; пров. Микільський, бульв. Дружби народів, 30/1.

Також відвідувачі можуть зігрітися гарячим чаєм із печивом. В повідомленні зазначено, що стаціонарні пункти обігрівання функціонуватимуть протягом періоду низьких температур.

Як повідомляли Українські Новини, за даними Гідрометеорологічного центру, 23 листопада в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-9 градусів, вдень -1...+1 градус.

Станом на 8 січня 2019 у Києві було понад півсотні пунктів обігріву.