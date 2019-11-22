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22 листопада 2019, пʼятниця, 23:47 4
Суспільство 2019-11-23T00:30:01+02:00
Українські Новини
Столична підземка може змінити роботу на вихідних через футбол

Столична підземка може змінити роботу на вихідних через футбол

Метро, Київський метрополітен, Метрополітен
Метрополітен. Фото: Facebook/КП
Метрополітен. Фото: Facebook/КП "Київський метрополітен"

Цими вихідними, 24 листопада, у Києві можуть обмежити на вхід деякі центральні станції столичної підземки через проведення футбольного матчу на НСК "Олімпійський". Про це повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен".

Так, повідомляється, що в неділю роботу київського метрополітену можуть змінити у зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" і "Маріуполь".

"У зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) і "Маріуполь" (Маріуполь), можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену. Таким чином, після закінчення футболу, з метою забезпечення належної перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого", - йдеться в повідомленні.

Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

Як повідомляли Українські Новини, в київському метро знову не можна було розплатитися карткою, але банківською.

Раніше, вранці 8 листопада, в Києві в годину пік перестала працювати система електронного квитка. Користувачі Facebook повідомляли про те, що для входу на деякі станції метро доводилося стояти в черзі по 10 хвилин.

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