Труба заявляє, що ніколи не отримував вказівок з ведення розслідувань

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба заперечує інформацію про отримання вказівок за напрямом розслідувань.

Про це він заявив в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передають Українські Новини.

Директор ДБР повідомив, що присутній на робочих нарадах Офісу Президента разом з керівниками інших правоохоронних органів, але ніяких вказівок не отримує.

"Ні на нарадах, ні в телефонних дзвінках я ніколи не отримував ніяких вказівок за напрямом розслідувань або акцентами на якомусь кримінальному провадженні", - сказав він.

Раніше в одному з Telegram-каналів було оприлюднено "аудіозаписи" розмов, на яких нібито чути голос Труби.

Голос запевняє ймовірно керівника Офісу Президента Андрія Богдана, що справи, в яких фігурує колишній Президент Петро Порошенко, є для ДБР пріоритетними.

Також директор бюро в ефірі ток-шоу сказав, що оприлюднення записів було очікувано.

Як повідомляли Українські Новини, Рябошапку просять провести експертизу запису можливої розмови Труби і Ситника.

А 20 листопада ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом законності проведення аудіозаписів, оприлюднених у різних Telegram-каналах.