Зеленський обговорив з Трюдо "нормандську" зустріч

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови обговорив з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо проведення саміту в "нормандському форматі". Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини. Зазначається, що глава держави привітав Трюдо з перемогою Ліберальної партії Канади на парламентських виборах і формуванням нового уряду. Зеленський також подякував Трюдо за послідовну позицію Канади зі збереження політики санкцій проти Росії. Прем'єр-міністр зі свого боку позитивно оцінив домовленість про проведення саміту в "нормандському форматі" 9 грудня. Зеленський висловив надію на поступову лібералізацію Канадою візового режиму для громадян України. Президент також запросив Джастіна Трюдо відвідати Україну з офіційним візитом. Як повідомляли Українські Новини, Зеленський озвучив очікування від "нормандської" зустрічі. Тим часом зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) відбудеться 9 грудня в Парижі (Франція).