Зеленський обговорив з Трюдо "нормандську" зустріч

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови обговорив з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо проведення саміту в "нормандському форматі".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Зазначається, що глава держави привітав Трюдо з перемогою Ліберальної партії Канади на парламентських виборах і формуванням нового уряду.

Зеленський також подякував Трюдо за послідовну позицію Канади зі збереження політики санкцій проти Росії.

Прем'єр-міністр зі свого боку позитивно оцінив домовленість про проведення саміту в "нормандському форматі" 9 грудня.

Зеленський висловив надію на поступову лібералізацію Канадою візового режиму для громадян України.

Президент також запросив Джастіна Трюдо відвідати Україну з офіційним візитом.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський озвучив очікування від "нормандської" зустрічі.

Тим часом зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) відбудеться 9 грудня в Парижі (Франція).