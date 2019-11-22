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22 листопада 2019, пʼятниця, 22:06 18
Силові структури 2019-11-22T22:20:11+02:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики підбили з ракетного комплексу військовий автомобіль, троє бійців отримали контузію

На Донбасі бойовики підбили з ракетного комплексу військовий автомобіль, троє бійців отримали контузію

Ситуація в зоні ООС, війна на Донбасі, обстріли в зоні ООС, Бойовики
Бойовики підбили військовий автомобіль. Фото: штаб ООС
Бойовики підбили військовий автомобіль. Фото: штаб ООС

В Донецькій області, в мирному населеному пункті бойовики підбили із протитанкового ракетного комплексу військовий автомобіль. Про це повідомляє штаб ООС.

Так, повідомляється, що автомобіль був підбитий із протитанкового ракетного комплексу "Фагот" в четвер, 21 листопада.

"21 листопада, від однієї з військових частини в районі проведення ООС надійшло повідомлення про пошкодження вантажівки. Під час виїзду слідчої групи на місце інциденту з'ясувалося, що автомобіль був підбитий з протитанкового керованого ракетного комплексу "Фагот", - зазначено у повідомленні штабу.

За словами військового, який став свідком атаки, пуск ракети здійснювався з відстані близько 2,5 км. На такій дальності управляти боєприпасом дуже важко. Оператор ворожого ПТРК намагався "завести" ракету саме в кабіну, але чітко не розрахував відстань і потрапив в дерев'яний борт кузова.

Наголошується, що троє військовослужбовців отримали контузію. Серед них - одна жінка. Зараз вони знаходяться на лікуванні у військовому госпіталі. Стан їх здоров'я задовільний.

Як повідомляли Українські Новини, в СММ ОБСЄ завили, що бойвики обстріляли ділянку розведення в Петровському Донецької області.

Також бойовики 7 разів обстріляли позиції підрозділів операції об'єднаних сил (ООС) у п'ятницю, 22 листопада, 1 український військовослужбовець загинув і 1 поранений.

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