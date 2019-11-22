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22 листопада 2019, пʼятниця, 20:27 18
Політика світу 2019-11-22T22:45:02+02:00
Українські Новини
РосЗМІ запустили фейк про відновлення Туреччиною морського сполучення з Кримом

РосЗМІ запустили фейк про відновлення Туреччиною морського сполучення з Кримом

Міністерство закордонних справ Туреччини спростовує інформацію про відновлення морського сполучення з анексованим Росією Кримом.

Про це посол України в Туреччині Андрій Сибіга написав у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Міністерство закордонних справ Туреччини на звернення посольства спростувало черговий фейк російської пропаганди про нібито відновлення морського сполучення "Керч - Зонгулдак", - написав він.

У п'ятницю в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Росія нібито відновила морське сполучення Криму з Туреччиною.

Так, про те, що Туреччина відновила поромне сполучення з Кримом повідомляло російське агентство ТАСС. Повідомлялося, що суду будуть ходити один раз на тиждень між чорноморськими портами Керч і Зонгулдак.

Як повідомляли Українські Новини, міністр культури за кримінальну відповідальність ЗМІ за маніпуляції і фейки.

Раніше мережу підірвало фейковое призначення Раші Сраки послом в Росії.
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