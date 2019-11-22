РосЗМІ запустили фейк про відновлення Туреччиною морського сполучення з Кримом

Міністерство закордонних справ Туреччини спростовує інформацію про відновлення морського сполучення з анексованим Росією Кримом. Про це посол України в Туреччині Андрій Сибіга написав у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини. "Міністерство закордонних справ Туреччини на звернення посольства спростувало черговий фейк російської пропаганди про нібито відновлення морського сполучення "Керч - Зонгулдак", - написав він. У п'ятницю в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Росія нібито відновила морське сполучення Криму з Туреччиною. Так, про те, що Туреччина відновила поромне сполучення з Кримом повідомляло російське агентство ТАСС. Повідомлялося, що суду будуть ходити один раз на тиждень між чорноморськими портами Керч і Зонгулдак. Як повідомляли Українські Новини, міністр культури за кримінальну відповідальність ЗМІ за маніпуляції і фейки. Раніше мережу підірвало фейковое призначення Раші Сраки послом в Росії.