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15 августа 2019, четверг, 17:41 56
Жизнь 2019-08-15T17:42:37+03:00
Українські Новини
Подходящее имя: Сеть взорвало фейковое назначение Раши Сраки послом в России

Подходящее имя: Сеть взорвало фейковое назначение Раши Сраки послом в России

Дзюдоистка Раша Срака. Фото: Sportida
Дзюдоистка Раша Срака. Фото: Sportida

Некоторые СМИ и пользователи переопубликовали шуточную новость о якобы назначении новым чрезвычайным и полномочным послом Словении в России словенской дзюдоистки Раши Сраки, которую запустило российское сатирическое издание "Панорама". Новость вызвала ажиотаж из-за имени спортсменки и многие поверили в реальное назначение Сраки властями Словении.

"Чемпионка Европы по дзюдо 2003 года, а ныне дипломат Раша Срака назначена новым чрезвычайным и полномочным послом Словении в России, сообщается на сайте министерства иностранных дел балканского государства", - сказано в фейковой новости издания.

Также в материалу прикреплена якобы цитата министра иностранных дел Словении Душана Сральковича, хотя на самом деле эту должность в республике занимает Миро Церар.

"У Раши очень удачное имя - по-английски это слово переводится как Россия. Кроме того, у нее много общего с российскими политиками, что должно помочь наладить им тесный контакт. Нам известно, что в России с большим уважением относятся к бывшим спортсменам, награждая их депутатскими мандатами, а Раша не просто спортсменка, а дзюдоистка, и достигла успехов в любимом виде спорта российского президента", - написали авторы вброса.

Дзюдоистка Раша Срака. Фото: Дзюдоистка Раша Срака. Фото: "24 канал"

В новости использовано имя и фото реальной словенской дзюдоистки, которая и правда является завоевала титул чемпиона Европы в 2003 году в рамках выступления за армию своей страны.

Также девушка принимала участие в летних Олимпийских играх 2012 года, но четвертьфинале уступила кореянке Хван Е-Сеул.

При этом, многие пользователи поверили в реальное назначение спортсменки на должность посла и принялись поддерживать в комментариях инициативу Словении, утверждая, что "у посла в России должно быть именно такое имя". Другие же сразу отметили фейковость первоисточника и то, что издание позиционирует себя как сатирическое.

Как сообщали Українські Новини, Facebook удалил более 500 российских групп, которые распространяли об Украине фейковые новости.

Тем временем фейки в Twitter распространяются намного быстрее правдивых новостей, а ученые разработали игру, способную "вакцинировать" общество от фейковых новостей.

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