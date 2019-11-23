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23 листопада 2019, субота, 06:20 27
Кабмін 2019-11-23T09:45:02+02:00
Українські Новини
Маркарова отримала надбавок, премій та відрядних майже в 5 разів більше окладу

Маркарова отримала надбавок, премій та відрядних майже в 5 разів більше окладу

Оксана Маркарова, зарплати чиновників
Оксана Маркарова
Оксана Маркарова

Заробітна плата міністра фінансів Оксани Маркарової в новому уряді за жовтень становила 62 тис. гривень, її заступників - від 33,2 тис. до 119,1 тис. гривень, державного секретаря міністерства – 84,7 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства фінансів україни на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Маркарової в жовтні, становила 61 889 гривень, з них посадовий оклад за фактично відпрацьований час – 13 090 гривень, надбавки – 16 625 гривень, премія – 23 000 гривень, витрати – 9 120 гривень, індексація - 52 гривні.

Зарплата заступників Юрія Гелетія становила 69 034 гривні, Юрія Джигиря – 119 134 гривні, Геннадія Пліса – 64 720 гривень, Василя Шкуракова – 56 918 гривень, Павла Ходаковського – 33 273 гривні, держсекретаря Костянтина Ващенка – 84 700 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Маркарова назвала своєю бізнес-помилкою покупку банку братів Клюєвих.

Раніше за перший місяць роботи в новому Кабміні Маркаровій доплатили за інтенсивну працю.

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