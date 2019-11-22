На Донеччині загинув 24-річний командир батареї, ще один військовий поранений

Загиблий на Донбасі Богдан Шацький. Фото: Facebook/15 артилерійський полк

Загиблий на Донбасі Богдан Шацький. Фото: Facebook/15 артилерійський полк

Бойовики 7 раз обстріляли позиції підрозділів операції об'єднаних сил (ООС) у п'ятницю, 22 листопада, 1 український військовослужбовець загинув і 1 поранений.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики 4 рази обстріляли українські позиції поблизу Шумів, Новгородського і Причепиловки.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 3 обстріли по укріпленнях Об'єднаних сил біля Талаковки, Невельського і Тарамчука.

В результаті обстрілу поранення отримав 1 український військовий, ще 1 військовослужбовець загинув під час ДТП.

Як повідомляється на сторінці 15 реактивного артилерійського полку, загинув командир батареї старший лейтенант, 24-річний Богдан Шацький.

Як повідомляли Українські Новини, в зоні ООС бойовики не припиняють обстріл: ЗСУ зазнали втрат.

Також бойовики 3 рази обстріляли позиції підрозділів операції об'єднаних сил (ООС) 20 листопада, 6 українських військових поранені.