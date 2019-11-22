У Києві водій Porsche втратила керування і знесла 14 метрів огорожі

Сьогодні, 22 листопада, у Києві на вулиці Старонаводницькій сталася серйозна аварія, автомобіль зніс 14 метрів огорожі і перекинувся. Про це повідомляє Інформатор. Так, повідомляється, що автомобіль Porsche, за кермом якого перебувала жінка, вилетів з дороги, зніс відбійник і паркан. Наголошується, що водій втратила керування на повороті. Крім того, автомобіль перекинувся, зачепивши припаркований поруч ВАЗ. На щастя, в результаті аварії жінка отримала лише легкі травми — її відвезли в лікарню з підозрою на струс мозку. Porsche перекинувся на Старонаводницькій. Фото: Інформатор Більше нікого в салоні авто не було. На місці працювали екіпаж патрульної поліції і співробітники слідчого управління Як повідомляли Українські Новини, сьогодні частина Києва стояла у заторах через пожежу в таксі Uber. Раніше в Києві відбулася масштабна ДТП з маршруткою, в якій загинули дві людини.