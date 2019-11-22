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  • У Києві водій Porsche втратила керування і знесла 14 метрів огорожі
22 листопада 2019, пʼятниця, 18:42 10
Події 2019-11-22T19:45:01+02:00
Українські Новини
У Києві водій Porsche втратила керування і знесла 14 метрів огорожі

У Києві водій Porsche втратила керування і знесла 14 метрів огорожі

ДТП, Аварія в Києві, ДТП в Києві
Porsche перекинувся на Старонаводницькій. Фото: Інформатор
Porsche перекинувся на Старонаводницькій. Фото: Інформатор

Сьогодні, 22 листопада, у Києві на вулиці Старонаводницькій сталася серйозна аварія, автомобіль зніс 14 метрів огорожі і перекинувся. Про це повідомляє Інформатор.

Так, повідомляється, що автомобіль Porsche, за кермом якого перебувала жінка, вилетів з дороги, зніс відбійник і паркан.

Наголошується, що водій втратила керування на повороті.

Крім того, автомобіль перекинувся, зачепивши припаркований поруч ВАЗ. На щастя, в результаті аварії жінка отримала лише легкі травми — її відвезли в лікарню з підозрою на струс мозку.

Porsche перекинувся на Старонаводницькій. Фото: ІнформаторPorsche перекинувся на Старонаводницькій. Фото: Інформатор

Більше нікого в салоні авто не було. На місці працювали екіпаж патрульної поліції і співробітники слідчого управління

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні частина Києва стояла у заторах через пожежу в таксі Uber.

Раніше в Києві відбулася масштабна ДТП з маршруткою, в якій загинули дві людини.

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