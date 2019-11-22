Зірваний з якоря танкер в Одесі вдарився об хвилеріз і перекинувся, почалася рятувальна операція

В Одесі танкер Делфі, який зазнав аварії в Чорному морі, вдарився об хвилеріз і перекинувся. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби та очевидці.

зокрема, судно сіло на мілину в зоні Ланжерона. Його зносить до берега. Нове зіткнення з хвилерізом може призвести до аварії корабля і екологічної катастрофи, повідомили в прес-службі.

Екіпаж танкера відмовляється від допомоги, але прикордонники готові "відкрити кордон" членам суднокоманды для сходження на берег. На судно відправили водолазів. Вони вже доставили на борт канат. Рятувальники спустили на воду човен і намагаються дійти з нею до судна. Поки у них це не виходить: заважають хвилі. Відзначається, що моряків знімуть з борту, хочуть вони цього чи ні. Про це повідомляє Думська.

"Танкер практично ліг на борт. Хвилі б'ють його про хвилеріз, з пробоїни випливає чорна масляниста рідина - мабуть, мазут", - повідомляє видання.

Як повідомляли Українські Новини, під Одесою з-за шторму та вітру терпить лихо танкер, його зірвало з якоря і віднесло в море.

Екіпаж аварійного молдавського танкера відмовився евакуюватися.