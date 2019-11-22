На Київщині потяг насмерть збив жінку

Жінка потрапила під швидкісний потяг біля станції "Березань", коли переходила залізничні колії у невстановленому місці. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Київській області.

Повідомлення в поліцію надійшло о 19 годині. На місці події працювала слідчо-оперативна група Березанського відділення поліції. Потерпілою виявилася місцева мешканка 1955 року. Жінка отримала травми несумісні з життям.

На момент проведення огляду місця події рух залізничного транспорту не припинявся і здійснювалося за запасними шляхами.

За даним фактом порушено кримінальну виробництво за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного) Кримінального кодексу України.

"Шановні громадяни! Дотримуйтесь правил особистої безпеки при переході через залізничні колії. Користуйтесь перехідними мостами або спеціально передбаченими для цього переходами і привчайте до правил безпеки своїх дітей", - йдеться в повідомленні.



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