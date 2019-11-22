підписатися на розсилку
24 24.3
26.4 26.95
˟
22 листопада 2019, пʼятниця, 14:26 4
Суспільство 2019-11-22T15:00:02+02:00
Українські Новини
На Київщині потяг насмерть збив жінку

На Київщині потяг насмерть збив жінку

Березань, Нацполіція, поїзд, Смерть від поїзду
Станція
Станція "Березань". Фото: Нацполиция

Жінка потрапила під швидкісний потяг біля станції "Березань", коли переходила залізничні колії у невстановленому місці. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Київській області.

Повідомлення в поліцію надійшло о 19 годині. На місці події працювала слідчо-оперативна група Березанського відділення поліції. Потерпілою виявилася місцева мешканка 1955 року. Жінка отримала травми несумісні з життям.

На момент проведення огляду місця події рух залізничного транспорту не припинявся і здійснювалося за запасними шляхами.

За даним фактом порушено кримінальну виробництво за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного) Кримінального кодексу України.

"Шановні громадяни! Дотримуйтесь правил особистої безпеки при переході через залізничні колії. Користуйтесь перехідними мостами або спеціально передбаченими для цього переходами і привчайте до правил безпеки своїх дітей", - йдеться в повідомленні.


Як повідомляли Українські Новини, поїзд під Києвом збив 18-річну дівчину, вона не почула його через навушники.

Раніше під Києвом поїзд збив 21-річного хлопця, який йшов у навушниках.

Більше новин про: Березань Нацполіція поїзд Смерть від поїзду

Архів
Новини
Кирилівка. Фото: прес-служба ДержНС
У Кирилівці через шторм затопило бази відпочинку 15:20
Генпрокуратура передасть 114 проваджень зі справ Майдану в органи досудового розслідування 15:00
Зірваний з якоря танкер в Одесі вдарився об хвилеріз і перекинувся, почалася рятувальна операція 14:57
Оголошення Олега Бахматюка у розшук є незаконним та свідчить про конфлікт інтересів Директора НАБУ, - заява Укрлендфармінг 14:39
Аеропорт Одеси скасував всі рейси до вечора з-за аварійного літака з Туреччини 14:35
більше новин
НАБУ засекретило інформацію про можливу причетність Гройсмана до розкрадання коштів "Укрзалізниці" 10:25
Зеленський з дружиною вшанували пам'ять героїв Небесної сотні 10:21
Адвокатом Ляшка стала захисниця ДТЕК 10:29
Глава Аграрного Фонду увійшов в топ-25 CEO України і був відсторонений у той же день 09:39 Інфографіка
НАБУ почало розслідувати можливу держзраду екс-глави СБУ Грицака 15:34
більше новин
НАБУ засекретило інформацію про можливу причетність Гройсмана до розкрадання коштів "Укрзалізниці" 10:25
Глава Аграрного Фонду увійшов в топ-25 CEO України і був відсторонений у той же день 09:39 Інфографіка
Адвокатом Ляшка стала захисниця ДТЕК 10:29
Суд зобов'язав Кабмін переглянути прожитковий мінімум 14:41
Монетизація пільг — отримати зекономлені гроші можна з червня 2020 05:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok