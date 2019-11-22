Вибух в центрі Києва стався в сусідньому з Луценком будинку

Інформація про вибух квартири колишнього депутата Верховної Ради Ірини Луценко в центрі Києва, де поліція знайшла металеві фрагменти, на вул. Олеся Гончара є недостовірною.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба екс-генпрокурора Юрія Луценка.

"Це сусідський будинок. Брехня про Луценка", - сказала прес-секретар Лариса Сарган.

Таким чином вона спростувала інформацію в ЗМІ про те, що вибух стався в квартирі або салоні краси Ірини Луценко.

Раніше Обозреватель з посиланням на пост однієї з мешканок будинку Маргарити Кузнєцової в Facebook повідомив, що в будинку на вулиці Олеся Гончара, 67 в Києві, де в ніч на 22 листопада прогримів потужний вибух, знаходиться квартира Ірини Луценко, дружини колишнього Генерального прокурора України Юрія Луценка.

"Тільки що у нас в під'їзді на Олеся Гончара, 67 був вибух... Хтось може перевірити, чи застрахувала Іра Луценко свою квартиру, в якій розташований її салон краси?... А ми ось не спимо, коти налякані, і в під'їзді дихати нічим", – процицировало видання пост жінки.

Як повідомляли Українські Новини, вибух без жертв сталася в житловому будинку на вул. Олеся Гончара в Києві 21 листопада.