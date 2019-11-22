Мороз до -14 та мокрий сніг: прогноз погоди на вихідні

І поки в Україну поступово заходить холодне повітря, 23 листопада на сході країни температура знизиться до -14 градусів, а на заході пройде мокрий сніг. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

23 листопада в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -8...-10 градусів, вдень -1...-3 градуси.



На заході України хмарно з проясненнями, вночі місцями дощ і мокрий сніг, вдень місцями невеликі опади, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-8 градусів, вдень -2...+6 градусів;



у Закарпатті вночі +1...+6 градусів, вдень +5...+10 градусів.



У Карпатах вночі дощ і мокрий сніг, вдень місцями невеликі опади, температура вночі +2...-3 градуси, вдень -2...+3 градуси.



У Моршині вночі невеликі опади, вдень без опадів, температура вночі 0...-2 градуси, вдень +1...+3 градуси.



У Трускавці вночі невеликі опади, вдень без опадів, температура вночі -1...-3 градуси, вдень +2...+4 градуси.



У Сваляві вночі дощ, вдень місцями невеликий дощ, температура вночі +2...+4 градуси, вдень +9...+11 градусів.



На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-12 градусів, удень +2...-5 градусів.



У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-11 градусів, удень +2...-4 градуси.



На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, в Донецькій області вночі 25 м/с. Температура повітря вночі -7...-14 градусів, удень +1...-5 градусів.



На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, у Херсонській області вночі 25 м/с. Температура повітря вночі -2...-9 градусів, удень -2...+5 градусів.



У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -1...+6 градусів, вдень 0...+5 градусів.



У Ялті без опадів. Температура вночі -1...+1 градус, удень +3...+5 градусів.

Карта: "Укргідрометцентр"

У неділю, 24 листопада, в Україні трохи потеплішає, температура повітря вдень від -2 до +11, температура вночі - від +4 до -9.

Карта: "Укргідрометцентр"

Як повідомляли Українські Новини, за прогнозами синоптиків, зима обіцяє бути як теплою з дощами, так і рекордно холодною зі снігопадами.