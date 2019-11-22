У Петровському і Богданівці ДСНС почала демонтаж двох бліндажів

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у четвер приступила до демонтажу бліндажів в Петровському і Богданівці Волноваського району Донецької області. Про це йдеться в повідомленні прес-служби управління Міністерства внутрішніх справ в області, передають Українські Новини. "З сьогоднішнього дня в районі розведення сил розпочала роботу інженерна група ДСНС України. Станом на 14:40 здійснено повний демонтаж двох бліндажів", - сказано в ньому. Піротехніки обстежили 0,01 га території, вилучили і знищили 3 вибухонебезпечних предмета. Продовження робіт заплановано на ранок 22 листопада. Бліндажі. Фото: DSNS.GOV.UA Як повідомляли Українські Новини, 13 листопада Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) приступила до розмінування в Петровському і Богданівці Донецької області. 12 листопада Операція об'єднаних сил (ООС) завершила розведення військ в Петровському Донецької області.