У Петровському і Богданівці ДСНС почала демонтаж двох бліндажів

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у четвер приступила до демонтажу бліндажів в Петровському і Богданівці Волноваського району Донецької області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби управління Міністерства внутрішніх справ в області, передають Українські Новини.

"З сьогоднішнього дня в районі розведення сил розпочала роботу інженерна група ДСНС України. Станом на 14:40 здійснено повний демонтаж двох бліндажів", - сказано в ньому.

Піротехніки обстежили 0,01 га території, вилучили і знищили 3 вибухонебезпечних предмета.

Продовження робіт заплановано на ранок 22 листопада.

Бліндажі. Фото: DSNS.GOV.UA

Як повідомляли Українські Новини, 13 листопада Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) приступила до розмінування в Петровському і Богданівці Донецької області.

12 листопада Операція об'єднаних сил (ООС) завершила розведення військ в Петровському Донецької області.