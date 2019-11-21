В Одесі сталася аварійна посадка літака зі Стамбула: пасажирів евакуювали, аеропорт закрили

Увечері в четвер, 21 листопада, в аеропорту Одеси сталася аварійна посадка літака, що летів рейсом Стамбул-Одеса "Турецьких авіаліній". Про це повідомляє "Страна".

Подію обійшлася без постраждалих. На фото видно, що спустили трап із задньої частини, тому що носова частина вперлася в землю. Зараз там працює слідчо-оперативна група. Як розповів видання один з пасажирів рейсу, в Одесі був сильний вітер. Пілот двічі двічі намагався посадити літак.

"Були відкриті шасі, але в метрі від дороги піднявся вгору. Політав коло. І знову почав спускатися. І в той момент, коли торкнулися землі, пасажири відчули запах гару. Почалася паніка. Панікували все, навіть члени екіпажу. Він з'їхав зі смуги і зупинився в полі. Трапилася гробова тиша, коли почалося гальмування", - розповів співрозмовник.

Потім оперативно були спущені надувні трапи і всіх пасажирів евакуювали з борту. Жертв немає. Літак зараз залишився на злітній смузі. Аеропорт Одеси закрито на зліт і посадку.

Як повідомляли Українські Новини, у Харкові через туман трохи не розбився літак з туристами з Єгипту.

Також раніше в Одесі через сильний ураганний вітер не змогли приземлитися літаки.