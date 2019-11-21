підписатися на розсилку
24.05 24.35
26.45 27
˟
  • Новини
  • Події
  • В Одесі сталася аварійна посадка літака зі Стамбула: пасажирів евакуювали, аеропорт закрили
21 листопада 2019, четвер, 23:07 14
Події 2019-11-21T23:43:14+02:00
Українські Новини
В Одесі сталася аварійна посадка літака зі Стамбула: пасажирів евакуювали, аеропорт закрили

В Одесі сталася аварійна посадка літака зі Стамбула: пасажирів евакуювали, аеропорт закрили

Увечері в четвер, 21 листопада, в аеропорту Одеси сталася аварійна посадка літака, що летів рейсом Стамбул-Одеса "Турецьких авіаліній". Про це повідомляє "Страна".

Подію обійшлася без постраждалих. На фото видно, що спустили трап із задньої частини, тому що носова частина вперлася в землю. Зараз там працює слідчо-оперативна група. Як розповів видання один з пасажирів рейсу, в Одесі був сильний вітер. Пілот двічі двічі намагався посадити літак. 

"Були відкриті шасі, але в метрі від дороги піднявся вгору. Політав коло. І знову почав спускатися. І в той момент, коли торкнулися землі, пасажири відчули запах гару. Почалася паніка. Панікували все, навіть члени екіпажу. Він з'їхав зі смуги і зупинився в полі. Трапилася гробова тиша, коли почалося гальмування", - розповів співрозмовник.

Потім оперативно були спущені надувні трапи і всіх пасажирів евакуювали з борту. Жертв немає. Літак зараз залишився на злітній смузі. Аеропорт Одеси закрито на зліт і посадку.

Як повідомляли Українські Новини, у Харкові через туман трохи не розбився літак з туристами з Єгипту.

Також раніше в Одесі через сильний ураганний вітер не змогли приземлитися літаки.
Архів
Новини
Марш у річницю Революції гідності в Запоріжжі. Фото: 061.ua
У Запоріжжі кілька сотень людей вийшли на марш і віче в річницю "Революції гідності" 23:58
Вакарчук втік від журналістів після виступу на Майдані 23:40
В Одесі сталася аварійна посадка літака зі Стамбула: пасажирів евакуювали, аеропорт закрили 23:07
Україна оскаржить вирок Марківу, - Офіс Президента 22:45
Представництво ЄС привітали Україну з днем Свободи і Гідності 22:15
більше новин
НАБУ засекретило інформацію про можливу причетність Гройсмана до розкрадання коштів "Укрзалізниці" 10:25
Адвокатом Ляшка стала захисниця ДТЕК 10:29
Зеленський з дружиною вшанували пам'ять героїв Небесної сотні 10:21
Коломойський гальмує процес УРП в судах, - ЗМІ 10:11
Директор ДАБІ в Одеській області звернувся в правоохоронні органи через погрози з боку найбільшої будівельної компанії Одеси 11:35
більше новин
НАБУ засекретило інформацію про можливу причетність Гройсмана до розкрадання коштів "Укрзалізниці" 10:25
Адвокатом Ляшка стала захисниця ДТЕК 10:29
Суд зобов'язав Кабмін переглянути прожитковий мінімум 14:41
Роман Іванісов. Фото: 4vlada.com
Депутат Іванісов з 3 дружками зґвалтував в машині дівчину, – текст вироку 18:50
Кожна 3-я гривня в державному бюджеті була взята в борг 06:10
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok