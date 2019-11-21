На Новий рік-2020 буде 30-метрова ялинка: названа дата монтажу

Вартість іграшок та ілюмінації для центральної новорічної ялинки на Софійській площі в Києві складе 2,7 млн гривень.

Про це повідомив засновник проекту Folk Ukraine Ігор Добруцький, передають Українські Новини.



"Ціна іграшок та ілюмінації - 2,7 млн гривень, це тільки одна ялинка, все вже пораховано, і це я точно можу підтвердити", - сказав він.



Ялинку прикрасять близько 1 тис. іграшок, і близько 20 км гірлянди буде використано для прикраси всій локації на Софійській площі.



Монтаж ялинки висотою 30 м і вагою понад 100 тонн розпочнеться 5 грудня і закінчиться за планом 12 грудня.



"У цьому році початок різдвяних і новорічних свят планується з 14 грудня", - зазначив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондрієвський.



Урочисте відкриття ялинки на Софійській площі відбудеться 19 грудня о 19:00. Також 19 грудня будуть відкриті всі 12 ялинок у 10 районах столиці.



Темою новорічних та різдвяних свят в цьому році буде "Лускунчик" (Софійська площа) і Полтавське гончарство – опішнянська кераміка (Контрактова площа).На обох локаціях, порівняно з попереднім роком, збільшиться кількість заходів і теплих зон, будуть розміщені інформаційні стенди англійською і німецькою мовами.

Як повідомляли Українські Новини, на Софійській площі в цьому році буде класичне європейське Різдво в німецькому стилі і, можливо, жива новорічна ялинка.

Раніше КМДА схвалила організацію компанією "Глобал-Декор" (Global decor) новорічних та різдвяних свят в Києві з 14 грудня до 19 січня 2020 року.