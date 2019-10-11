Ограничат движение и не запустят фейерверки: как Киев будет праздновать Новый год-2020

Киевская городская государственная администрация одобрила организацию компанией "Глобал-Декор" (Global decor) новогодних и рождественских праздников в Киеве с 14 декабря до 19 января 2020 года.\r\nОб этом говорится в распоряжении КГГА № 1769 от 3 октября, передают Українські Новини.\r\nПраздничные мероприятия будут проходить на Софийской площади и Владимирском проезде с 14 декабря до 12 января, Контрактовой площади и улице Петра Сагайдачного – с 14 декабря до 19 января. В районе праздничных локаций, с учетом монтажа и демонтажа конструкций с 25 ноября до 26 января 2020 будет ограничено движение транспорта.\r\nВ ночь с 31 декабря на 1 января будет организована круглосуточная работа фуникулера.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНа территории проведения праздничных мероприятий будут дежурить бригады скорой помощи и пожарно-спасательная техника. Организатор должен соблюдать решение Киевсовета от 2014 года о запрете проведения мероприятий и зрелищ с использованием пиротехнических изделий.\r\nGlobal decor с 2014 года занимается производством дизайнерских рождественских украшений, садового декора, гидроконтейнеров для растений, фигур из стеклопластика.\r\nВладельцем компании является Станислав Добруцкий.\r\nРаньше Українські Новини писали, как не потратить все во время предновогодней "горячки" и не стать жертвой мошенников.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакже "страну северного сияния" в Киеве разобрали 14 января. 7 января в Киеве на Софийской прошли массовые гуляния с колядками и шествием звездочетов.