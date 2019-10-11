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11 октября 2019, пятница, 13:54 307
Общество 2019-10-11T13:56:07+03:00
Українські Новини
Ограничат движение и не запустят фейерверки: как Киев будет праздновать Новый год-2020

Ограничат движение и не запустят фейерверки: как Киев будет праздновать Новый год-2020

Новый год. Фото: pixabay
Новый год. Фото: pixabay

Киевская городская государственная администрация одобрила организацию компанией "Глобал-Декор" (Global decor) новогодних и рождественских праздников в Киеве с 14 декабря до 19 января 2020 года.

Об этом говорится в распоряжении КГГА № 1769 от 3 октября, передают Українські Новини.

Праздничные мероприятия будут проходить на Софийской площади и Владимирском проезде с 14 декабря до 12 января, Контрактовой площади и улице Петра Сагайдачного – с 14 декабря до 19 января. В районе праздничных локаций, с учетом монтажа и демонтажа конструкций с 25 ноября до 26 января 2020 будет ограничено движение транспорта.

В ночь с 31 декабря на 1 января будет организована круглосуточная работа фуникулера.

На территории проведения праздничных мероприятий будут дежурить бригады скорой помощи и пожарно-спасательная техника. Организатор должен соблюдать решение Киевсовета от 2014 года о запрете проведения мероприятий и зрелищ с использованием пиротехнических изделий.

Global decor с 2014 года занимается производством дизайнерских рождественских украшений, садового декора, гидроконтейнеров для растений, фигур из стеклопластика.

Владельцем компании является Станислав Добруцкий.

Раньше Українські Новини писали, как не потратить все во время предновогодней "горячки" и не стать жертвой мошенников.

Также "страну северного сияния" в Киеве разобрали 14 января. 7 января в Киеве на Софийской прошли массовые гуляния с колядками и шествием звездочетов.

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