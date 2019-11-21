Найєм отримав посаду заступника гендиректора "Укроборонпрому"

Екс-нардеп Мустафа Найєм призначений на посаду заступника гендиректора досударственного концерну "Укроборонпром". Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на коментар прес-служби ДК "Укроборонпром". "Мустафа Найєм був залучений в якості радника генерального директора концерну ще на початку серпня. 11 листопада 2019 року він був призначений на посаду заступника генерального директора Державного концерну "Укроборонпром" з питань взаємодії з органами державної влади", - повідомили в прес-службі держпідприємства. Видання повідомляє, що Найєм підтвердив цю інформацію. Він додав, що в концерні буде відповідати за напрям зв'язків з органами державної влади, а також з профільними неурядовими організаціями та міжнародними партнерами концерну. Як повідомляли Українські Новини, поліція затримала підозрюваного в побитті колишнього депутата Верховної Ради Мустафи Найєма (позафракційний). Раніше зуд призначив психіатричну експертизу підозрюваному у побитті Найєма. Він перебував в міжнародному розшуку. А потім суд заарештував 2 квартири чеченця Саитова, який побив Мустафу Найєма. Крім того, зі слів захисту стало відомо, що диск відеозаписом побиття чеченцями Найєма пошкоджено.