Найєм отримав посаду заступника гендиректора "Укроборонпрому"

Екс-нардеп Мустафа Найєм призначений на посаду заступника гендиректора досударственного концерну "Укроборонпром". Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на коментар прес-служби ДК "Укроборонпром".

"Мустафа Найєм був залучений в якості радника генерального директора концерну ще на початку серпня. 11 листопада 2019 року він був призначений на посаду заступника генерального директора Державного концерну "Укроборонпром" з питань взаємодії з органами державної влади", - повідомили в прес-службі держпідприємства.

Видання повідомляє, що Найєм підтвердив цю інформацію.

Він додав, що в концерні буде відповідати за напрям зв'язків з органами державної влади, а також з профільними неурядовими організаціями та міжнародними партнерами концерну.

Як повідомляли Українські Новини, поліція затримала підозрюваного в побитті колишнього депутата Верховної Ради Мустафи Найєма (позафракційний).

Раніше зуд призначив психіатричну експертизу підозрюваному у побитті Найєма. Він перебував в міжнародному розшуку.

А потім суд заарештував 2 квартири чеченця Саитова, який побив Мустафу Найєма.

Крім того, зі слів захисту стало відомо, що диск відеозаписом побиття чеченцями Найєма пошкоджено.