В Украину вернулся чеченец Саитов, избивший Мустафу Найема

Полиция задержала подозреваемого в избиении бывшего депутата Верховной Рады Мустафы Найема (внефракционный).

Об этом в социальной сети Facebook написал его брат и адвокат Маси Найем, передают Українськi Новини.

"Моя информация подтвердилась. Нападающий на моего брата, Саитов Магомед-Амин, сейчас находится в Украине. Его задержали", - написал он.

Найем также сообщил, что в понедельник в 18:00 будет судебное заседание по ходатайству прокуратуры Киева о применении ранее избранной меры пресечения в виде содержания под стражей.

30 апреля в 2018 году группа чеченцев напала на Найема в центре Киева из-за конфликта на дороге.

Ранее суд назначил психиатрическую экспертизу подозреваемому в избиении Найема.

Он находится в международном розыске.

Позже суд арестовал 2 квартиры чеченца Саитова, который избил Мустафу Найема