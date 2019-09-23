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23 сентября 2019, понедельник, 17:03 131
Политика 2019-09-23T17:04:00+03:00
Українські Новини
В Украину вернулся чеченец Саитов, избивший Мустафу Найема

В Украину вернулся чеченец Саитов, избивший Мустафу Найема

Полиция задержала подозреваемого в избиении бывшего депутата Верховной Рады Мустафы Найема (внефракционный).

Об этом в социальной сети Facebook написал его брат и адвокат Маси Найем, передают Українськi Новини.

"Моя информация подтвердилась. Нападающий на моего брата, Саитов Магомед-Амин, сейчас находится в Украине. Его задержали", - написал он.

Найем также сообщил, что в понедельник в 18:00 будет судебное заседание по ходатайству прокуратуры Киева о применении ранее избранной меры пресечения в виде содержания под стражей.

30 апреля в 2018 году  группа чеченцев напала на Найема в центре Киева из-за конфликта на дороге.

Ранее суд назначил психиатрическую экспертизу подозреваемому в избиении Найема.

Он находится в международном розыске.

Позже суд арестовал 2 квартиры чеченца Саитова, который избил Мустафу Найема

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