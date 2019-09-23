В Украину вернулся чеченец Саитов, избивший Мустафу Найема

Полиция задержала подозреваемого в избиении бывшего депутата Верховной Рады Мустафы Найема (внефракционный).\r\nОб этом в социальной сети Facebook написал его брат и адвокат Маси Найем, передают Українськi Новини.\r\n"Моя информация подтвердилась. Нападающий на моего брата, Саитов Магомед-Амин, сейчас находится в Украине. Его задержали", - написал он.\r\nНайем также сообщил, что в понедельник в 18:00 будет судебное заседание по ходатайству прокуратуры Киева о применении ранее избранной меры пресечения в виде содержания под стражей.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n30 апреля в 2018 году группа чеченцев напала на Найема в центре Киева из-за конфликта на дороге.\r\nРанее суд назначил психиатрическую экспертизу подозреваемому в избиении Найема.\r\nОн находится в международном розыске.\r\nПозже суд арестовал 2 квартиры чеченца Саитова, который избил Мустафу Найема\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n